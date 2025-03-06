اجتماعات وزارية في مكة اليوم لمجلس التعاون مع 4 دول عربية

الخميس 06 مارس - آذار 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- وكالات

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تستضيف العاصمة المقدسة مكة المكرمة، اجتماعات مشتركة لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع نظرائهم في مصر وسوريا والمغرب والأردن، اليوم (الخميس)، وذلك تزامناً مع انعقاد الدورة الـ163 للمجلس الوزاري الخليجي.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، أن اجتماع المجلس الوزاري الـ163، ستعقد على هامشه الاجتماعات الوزارية المشتركة بين مجلس التعاون مع وزراء خارجية مصر وسوريا والمغرب والأردن، «كل على حدة».

وبيّن أن المجلس الوزاري الخليجي، سيبحث متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون التي صدرت عن القمة الـ(45) بمدينة الكويت في ديسمبر (كانون الأول) 2024، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الاجتماعات المشتركة مع مصر وسوريا والمغرب والأردن ستتم خلالها مناقشة مواضيع عدة، أهمها تعزيز العلاقات الاستراتيجية والعمل المشترك.