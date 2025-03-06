جيش الاحتلال يفجّر 17 منزلا في مخيم نور شمس بطولكرم اجتماعات وزارية في مكة اليوم لمجلس التعاون مع 4 دول عربية مجلس الأمن يناقش تطورات اليمن وتداعيات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية نصائح مهة وضرورية لتجنب انتفاخ البطن وعسر الهضم أثناء الصيام خارطة مناطق استعادها الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع تتلاشى بشكل متسارع من الخارطة السودانية قلق إسرائيلي من محادثات واشنطن المباشرة مع حماس تقرير أميركي يكشف عمق العلاقات والمصالح بين مليشيا الحوثي مع المصالح الروسية والصينية اجتماع برئاسة العليمي يناقش إجراءات الحكومة للتعاطي مع قرار تصنيف الحوثيين ''منظمة إرهابية'' والتخفيف من آثاره المحتملة بعيدا عن تل أبيب.. البيت الأبيض يقود محادثات مباشرة مع حركة حماس حيث الانسان يصل أقاصي جبال ووديان حضرموت.. مدرسة بلقيس حلم الاباء وأمنية الأبناء يصبح واقعا ملموسا.. تفاصيل
تستضيف العاصمة المقدسة مكة المكرمة، اجتماعات مشتركة لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع نظرائهم في مصر وسوريا والمغرب والأردن، اليوم (الخميس)، وذلك تزامناً مع انعقاد الدورة الـ163 للمجلس الوزاري الخليجي.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، أن اجتماع المجلس الوزاري الـ163، ستعقد على هامشه الاجتماعات الوزارية المشتركة بين مجلس التعاون مع وزراء خارجية مصر وسوريا والمغرب والأردن، «كل على حدة».
وبيّن أن المجلس الوزاري الخليجي، سيبحث متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون التي صدرت عن القمة الـ(45) بمدينة الكويت في ديسمبر (كانون الأول) 2024، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الاجتماعات المشتركة مع مصر وسوريا والمغرب والأردن ستتم خلالها مناقشة مواضيع عدة، أهمها تعزيز العلاقات الاستراتيجية والعمل المشترك.