جيش الاحتلال يفجّر 17 منزلا في مخيم نور شمس بطولكرم اجتماعات وزارية في مكة اليوم لمجلس التعاون مع 4 دول عربية مجلس الأمن يناقش تطورات اليمن وتداعيات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية نصائح مهة وضرورية لتجنب انتفاخ البطن وعسر الهضم أثناء الصيام خارطة مناطق استعادها الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع تتلاشى بشكل متسارع من الخارطة السودانية قلق إسرائيلي من محادثات واشنطن المباشرة مع حماس تقرير أميركي يكشف عمق العلاقات والمصالح بين مليشيا الحوثي مع المصالح الروسية والصينية اجتماع برئاسة العليمي يناقش إجراءات الحكومة للتعاطي مع قرار تصنيف الحوثيين ''منظمة إرهابية'' والتخفيف من آثاره المحتملة بعيدا عن تل أبيب.. البيت الأبيض يقود محادثات مباشرة مع حركة حماس حيث الانسان يصل أقاصي جبال ووديان حضرموت.. مدرسة بلقيس حلم الاباء وأمنية الأبناء يصبح واقعا ملموسا.. تفاصيل
يناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، تطورات الوضع في اليمن، بما في ذلك التداعيات السياسية والإنسانية والاقتصادية للتصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي “منظمة إرهابية أجنبية”.
ويعقد المجلس جلسة مفتوحة، يتبعها مشاورات مغلقة، يستمع خلالها إلى إحاطات من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، بالإضافة إلى ممثل عن المجتمع المدني.
وستتناول الإحاطات آخر التطورات السياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية والحقوقية في البلاد.
كما سيناقش أعضاء المجلس، في جلسة مغلقة، تقييم الوضع للأعمال العدائية للحوثيين في البحر الأحمر، وغيرها من القضايا ذات الصلة