مجلس الأمن يناقش تطورات اليمن وتداعيات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

الخميس 06 مارس - آذار 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- خاص

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يناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، تطورات الوضع في اليمن، بما في ذلك التداعيات السياسية والإنسانية والاقتصادية للتصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي “منظمة إرهابية أجنبية”.

ويعقد المجلس جلسة مفتوحة، يتبعها مشاورات مغلقة، يستمع خلالها إلى إحاطات من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، بالإضافة إلى ممثل عن المجتمع المدني.

وستتناول الإحاطات آخر التطورات السياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية والحقوقية في البلاد.

كما سيناقش أعضاء المجلس، في جلسة مغلقة، تقييم الوضع للأعمال العدائية للحوثيين في البحر الأحمر، وغيرها من القضايا ذات الصلة