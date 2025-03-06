نصائح مهة وضرورية لتجنب انتفاخ البطن وعسر الهضم أثناء الصيام

الخميس 06 مارس - آذار 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- وكالات

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تعد مشاكل انتفاخ البطن وعسر الهضم من الشكاوى الشائعة خلال شهر رمضان، بسبب التغييرات في أنماط الأكل والشرب بعد ساعات طويلة من الصيام.

ويعرف انتفاخ البطن بأنه شعور بعدم الراحة في منطقة البطن نتيجة تراكم الغازات في الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى تمدد البطن وزيادة حجمها.

وقد يصاحبه ألم خفيف أو شعور بالامتلاء والضغط.

ويحدث الانتفاخ عادة بسبب ابتلاع الهواء أثناء الأكل أو الشرب، أو نتيجة هضم بعض الأطعمة التي تنتج غازات مثل البقوليات والمشروبات الغازية.

أما عسر الهضم، فيشير إلى مجموعة من الأعراض التي تشمل الشعور بعدم الراحة أو الألم في الجزء العلوي من البطن، وخاصة بعد تناول الطعام.

وقد يصاحبه شعور بالامتلاء المبكر، أو حرقة في المعدة، أو غثيان، أو تجشؤ متكرر.

ويحدث عسر الهضم عادة بسبب الإفراط في الأكل، أو تناول أطعمة دسمة، أو التوتر، أو وجود مشاكل في الجهاز الهضمي مثل ارتجاع المريء أو قرحة المعدة.

وعلى الرغم من أن كلتا الحالتين قد تكون مزعجة، إلا أنه يمكن التحكم فيهما باتباع عادات غذائية صحية وتجنب المسببات.

إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في التخلص من هذه المشاكل خلال شهر رمضان:

ابدأ بوجبة خفيفة وتجنب الإفراط في الأكل حاول تقسيم وجبة الإفطار إلى وجبتين صغيرتين بدلا من وجبة واحدة كبيرة. ابدأ بتناول التمر والماء، ثم انتظر 10-15 دقيقة قبل تناول الوجبة الرئيسية.

ويوصي الخبراء بمضغ الطعام ببطء وبشكل جيد لتقليل دخول الهواء إلى الجهاز الهضمي، ما يقلل من الانتفاخ ويسهل عملية الهضم.

اختيار الأطعمة المناسبة تجنب تناول الحلويات والأطعمة الدسمة والمقلية والغنية بالدهون والتي يمكن أن تسبب عسر الهضم والانتفاخ.

ويؤكد الخبراء على ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء.

وقد يكون من الأفضل تقليل استهلاك الخضار النيئة واستبدالها بالخضار المطبوخة أو شوربات الخضار. كما يوصى بالتقليل من تناول الأطعمة التي تسبب الغازات مثل البقوليات (الفول، العدس) والمشروبات الغازية، والمشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة.

ويمكن تناول اللبن الرائب الذي يحتوي على البكتيريا المفيدة، لأن النقص في هذه البكتيريا يمكن أن يؤدي إلى هضم الطعام بشكل جزئي غير كامل، وإلى تكون الانتفاخات والغازات. وحاول بقدر الإمكان تخفيف الملح في الطعام، لأن الملح يتسبب في احتباس الماء في الجسم، والذي ينتج عنه الانتفاخ.

شرب الماء بانتظام إقرأ المزيد دراسة تكشف كيف يستجيب الجسم لفترات الصيام الطويلة دراسة تكشف كيف يستجيب الجسم لفترات الصيام الطويلة يجب على الصائم الحرص على شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف وتحسين عملية الهضم، لأن الترطيب الجيد يقلل من الإمساك ويخفف الانتفاخ.

ويوصى بشرب ما بين 8 إلى 10 أكواب من الماء، ولكن يجب تجنب شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة، خاصة أثناء الإفطار، لأن ذلك قد يسبب انتفاخ البطن. تناول وجبة خفيفة في السحور يجب اختيار وجبة سحور خفيفة وغنية بالعناصر الغذائية مثل الزبادي، الشوفان، والخضروات، جنبا إلى جنب مع تجنب الأطعمة المالحة والمخللات التي تزيد من الشعور بالعطش خلال النهار.

ممارسة النشاط البدني الخفيف حاول القيام بنشاط بدني خفيف مثل المشي بعد الإفطار بساعة أو ساعتين لتحسين حركة الأمعاء وتقليل الانتفاخ. تجنب التوتر والإجهاد يمكن للتوتر أن يؤثر سلبا على عملية الهضم، لذلك حاول الاسترخاء وتجنب الضغوط النفسية قدر الإمكان.

استخدام الأعشاب الطبيعية

يمكن تناول مشروبات الأعشاب مثل النعناع والبابونج والبقدونس والزنجبيل، بعد الإفطار، حيث تساعد على تهدئة المعدة وتقليل الغازات والانتفاخ. تجنب النوم مباشرة بعد الأكل تجنب الاستلقاء بعد تناول الوجبة مباشرة، لأن النوم مباشرة بعد الأكل يمكن أن يسبب عسر الهضم.

لذلك، يمكنك الانتظار لساعتين على الأقل قبل النوم لتجنب الارتجاع والانتفاخ. وإذا استمرت مشاكل الانتفاخ وعسر الهضم رغم اتباع هذه النصائح، قد يكون من الضروري استشارة طبيب لتقييم حالتك واستبعاد أي مشاكل صحية أخرى