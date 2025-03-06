تفاصيل لقاء الرئيس رشاد العليمي مع الرئيس المصري واهم ملفات اللقاء

الخميس 06 مارس - آذار 2025 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 155

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على أهمية وقف الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب.

وذكرت الرئاسة المصرية -في بيان على موقعها الإلكتروني- الرئيس السيسي التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، على هامش أعمال القمة العربية الطارئة، أمس الثلاثاء.

وأكد السيسي دعم مصر الثابت لوحدة واستقلال الدولة اليمنية وسلامة أراضيها، مشيرا إلى أن ارتباط أمن واستقرار اليمن بالأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية والبحر الأحمر.

وتناول اللقاء -حسب البيان- سبل استعادة الأمن والاستقرار في منطقة باب المندب، مؤكدًا على أهمية وقف الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في تلك المنطقة.

وتطرق اللقاء إلى التداعيات الاقتصادية لتلك الهجمات، لافتًا إلى أن مصر خسرت أكثر من سبعة مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال عام 2024 جراء تلك الهجمات.

كما أكد الرئيس السيسي تأييد مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، بما يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق وينهي معاناته الإنسانية.

وقال إن "مصر لديها القناعة الراسخة بأن الأزمة اليمنية لن تحل باستخدام القوة، وإنما ينبغي التركيز على تحقيق تسوية سلمية سياسية تفضي إلى حل شامل ودائم لها