وزارة الخارجية تناقش مع السفير الأمريكي دخول قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية حيز التنفيذ

الخميس 06 مارس - آذار 2025 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - غرفة الاخبار

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بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، الأربعاء، مع سفير الولايات المتحدة ستيفن فاجن، مستجدات الأوضاع في اليمن.

‏وقال الزنداني في منشور بصفحته على فيسبوك إنه ناقش مع ستيفن فاجن، مستجدات الأوضاع في اليمن ودخول قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية حيز التنفيذ، وتصنيف عدد من قياداتها كعناصر إرهابية عالمية.

‏وشدد الوزير اليمني على أهمية القرار في إضعاف المليشيا الحوثية الإرهابيه ومنعها من الحصول على الأسلحه والأموال وتجفيف منابع الإرهاب.

وأكد استعداد الحكومة على تعزيز التنسيق والتعاون مع الحكومة الأمريكية لضمان تطبيق هذا القرار والتخفيف من أي آثار سلبية تنعكس على الوضع الإنساني في بلادنا.

وأمس الثلاثاء، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، بدء سريان تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية أجنبية"، تنفيذا لأحد وعود الرئيس دونالد ترامب.

وفجر اليوم الأربعاء قالت مليشيا الحوثي إن دخول تصنيفها ضمن لوائح "الإرهاب" حيز التنفيذ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هو بمثابة إعلان رسمي لإغلاق باب السلام في اليمن، في أول تعليق رسمي للجماعة على القرارات الأمريكية الأخيرة