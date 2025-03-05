لغم حوثي يودي بحياة 4 مدنيين بينهم طفل في الحديدة

الأربعاء 05 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- تغطيات

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تسبب لغم من مخلفات مليشيا الحوثي بمقتل أربعة مدنيين، بينهم طفل، اليوم الأربعاء، جنوبي محافظة الحديدة.

ونقل موقع الجيش(سبتمبر نت) عن مصادر محلية، أن لغم أرضي من مخلفات المليشيات الحوثية انفجر أثناء تواجد المدنيين بإحدى المناطق شمالي شرق مديرية الدريهمي.

ويأتي هذا الحادث بعد يومين فقط من مقتل طفلين نتيجة انفجار قنبلة من مخلفات المليشيات، بمحافظة شبوة، وذلك بعدما عثرا عليها خلال قيامهما برعي الإبل بمنطقة الكروموم التابعة لمديرية نصاب.