رفض أمريكي للإجماع العربي حول غزة وخطة مصر بشأن إعادة إعمارها

الأربعاء 05 مارس - آذار 2025 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - تغطيات

عدد القراءات 266

رفضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإجماع العربي على الخطّة التي أعدّتها مصر لإعادة إعمار قطاع غزّة، مؤكدةً تمسكها بمقترح ترامب الذي يتضمن تهجير سكان القطاع، وتحويله إلى منطقة سياحية تابعة للولايات المتحدة، وفقاً لـCNN.

و في بيان صحافي، اعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، برايان هيوز، أنّ المقترح العربي يتجاهل أنّ غزّة "غير صالحة للحياة"، مشدداً على ضرورة إعادة إعمارها بعيداً عن سيطرة حركة "حماس".

في المقابل، طرحت مصر خطّةً انتقاليةً تدعو إلى تسليم إدارة غزّة لسلطة مؤقتة مكوّنة من تكنوقراطيين فلسطينيين غير فصائليين (غير محسوبين على "حماس" أو "فتح" أو أيّ فصيل آخر)، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية، مع الإبقاء على السكان في أماكنهم، وهو ما يتناقض مع رؤية ترامب.

و تبلغ تكلفة الخطّة التي نالت إجماعاً في القمة العربية التي عُقدت أمس في القاهرة، 53 مليار دولار، وترمي إلى إعادة إعمار القطاع بالكامل بحلول عام 2030، بدءاً بإزالة الأنقاض والذخائر التي خلّفتها العمليات العسكرية.

و في الوقت نفسه، يواجه اتفاق التهدئة القائم منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، خطر الانهيار، مع استمرار إسرائيل في فرض قيود على دخول المساعدات للضغط على "حماس"، وهو ما قوبل بانتقادات حقوقية عدّته خرقاً للقانون الدولي.