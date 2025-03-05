ترحيب أميركي روسي برسالة زيلينسكي .وكشف تفاصيل عن حجب الأسلحة والاستخبارات

الأربعاء 05 مارس - آذار 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- وكالات

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رحبت روسيا برسالة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب، والتي أبدى فيها استعداد بلاده للتفاوض من أجل إنهاء الحرب، فيما أعرب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عن اعتقاده بأن واشنطن ستتراجع عن تجميد إمدادات السلاح والتبادل الاستخباري مع كييف.

وقال المتحدث باسم الكرملين اليوم الأربعاء إن روسيا تنظر بشكل إيجابي إلى هذا الموقف، لكنه أضاف أنه لم يتضح بعد من الذي سيتفاوض عن الجانب الأوكراني، مشيرا إلى مرسوم أصدره زيلينسكي عام 2022 باستبعاد المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقد أعرب زيلينسكي أمس الثلاثاء عن أسفه لمشاجرته مع ترامب في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي، وأكد أنه مستعد للعمل تحت "القيادة القوية للرئيس ترامب" لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا.

وأعلن ترامب في كلمته أمام الكونغرس الثلاثاء أنه تلقى رسالة من زيلينسكي يقول فيها إن "أوكرانيا مستعدة للتفاوض في أقرب وقت ممكن لتحقيق السلام الدائم".

كما أكد زيلينسكي أنه مستعد للتوقيع على اتفاق المعادن والأمن مع الولايات المتحدة "في أي وقت، وبأي صيغة مناسبة".

وجاء ذلك بعدما علق ترامب يوم الاثنين جميع المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا، وطلب مسؤولون أميركيون من زيلينسكي الاعتذار علنا للرئيس الأميركي والتوقيع على اتفاق المعادن لإعادة العلاقات إلى ما كانت عليه.

حجب الأسلحة والاستخبارات وأكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون راتكليف في مقابلة مع قناة "فوكس بزنس" اليوم الأربعاء أن واشنطن أوقفت شحنات الأسلحة إلى كييف وكذلك الدعم الاستخباري لها. لكنه أعرب عن اعتقاده بأن هذه الخطوة ستلغى قريبا في أعقاب الرسالة التي بعثها زيلينسكي إلى ترامب.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مسؤولين أميركيين أن قنوات تبادل الاستخبارات مع كييف قد جمدت بالكامل.

وقال المسؤولون إن الدعم الاستخباري الأميركي ضروري لأوكرانيا في قدرتها على تحديد الأهداف وضربها، وإن وقفه قد يعرقل استهدافها للقوات الروسية.

من ناحية أخرى، أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني اليوم لبحث التطورات الأخيرة. وقال زيلينسكي عقب الاتصال: "نريد مستقبلا آمنا لشعبنا لا وقفا مؤقتا لإطلاق النار، بل نهاية للحرب، ويمكن تحقيق ذلك بالتنسيق مع واشنطن".

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية في بيان إن "الطرفين اتفقا على أهمية الدور القيادي للرئيس الأميركي، وذلك أيضا من أجل الوصول لبداية سريعة لوقف إطلاق النار والسلام الدائم في أوكرانيا".

ورحب شولتس باستعداد زيلينسكي للدخول في مفاوضات في أقرب وقت ممكن، وشدد على تضامن برلين المستمر والقوي مع كييف