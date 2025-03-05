تقلل الشعور بالجوع والعطش.. أطعمة ينبغي تناولها في السحور

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تقليل الشعور بالعطش والجوع يعد من الأمور المهمة خلال شهر رمضان، فهذا يساهم بشكل كبير في الحصول علي يوم جيد وصحي خلال ساعات الصيام. متابعات- الخبر اليمني :
أطعمة تقلل العطش:
1. الخيار والخس والخضراوات الورقية – غنية بالماء وتحافظ على ترطيب الجسم.
2. الزبادي – يحتوي على الماء والبروبيوتيك التي تساعد في الهضم.
3. البطيخ والشمام والبرتقال – فواكه غنية بالماء وتحافظ على الترطيب.
4. الحليب أو اللبن الرائب – مصدر جيد للترطيب ويمنع الجفاف.
5. الشوفان بالحليب – يساعد على الاحتفاظ بالماء لفترة أطول.
أطعمة تقلل الجوع:
1. البيض – غني بالبروتين ويمنح الشعور بالشبع لساعات طويلة.
2. الأفوكادو – يحتوي على دهون صحية تبطئ الهضم وتزيد من الشبع. 3. المكسرات (اللوز، الجوز) – غنية بالبروتين والدهون الصحية وتوفر طاقة مستدامة.
4. الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة – يحتوي على الألياف التي تبطئ الهضم وتمنح الشعور بالامتلاء.
5. الفول أو الحمص – مصادر غنية بالبروتين النباتي والألياف، مما يساعد على الشبع لفترة طويلة. نصائح إضافية: تجنب الأطعمة المالحة والمقلية لأنها تزيد العطش. تقليل الحلويات لأنها تسبب ارتفاعًا سريعًا في السكر يليه هبوط يؤدي إلى الجوع. شرب الماء بكميات كافية قبل الإمساك لتعويض فقدان السوائل خلال النهار