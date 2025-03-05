قائمة تاريخية جديدة تنتظر محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 05 مارس - آذار 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- وكالات

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يسعى محمد صلاح قائد منتخب مصر لاقتحام قائمة تاريخية جديدة في بطولة دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع ليفربول الإنجليزي في العاشرة مساء اليوم بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس"، في "ذهاب" دور الـ 16.

وسجل محمد صلاح 6 أهداف من ركلات جزاء طوال مسيرته في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليتواجد في المركز الـ 13 بقائمة أفضل مسددي ركلات الجزاء في تاريخ البطولة القارية.

وتبدو الفرصة سانحة أمام محمد صلاح لفض الشراكة مع النجم البرازيلي رونالدينيو، والجزائري رياض محرز، والفرنسي أوليفيه جيرو، والفرنسي كيليان مبابي، والهولندي روبن فان بيرسي، حال نجاحه في زيارة شباك باريس سان جيرمان في مباراة اليوم من ركلة جزاء.

كما يحتاج محمد صلاح لتسجيل "هدفين" من ركلتي جزاء لاقتحام قائمة أفضل 10 منفذين لركلات الجزاء في تاريخ دوري أبطال أوروبا، للتساوي مع توماس مولر نجم بايرن ميونخ الألماني وهالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي اللذين سجلا 8 أهداف من ركلات الجزاء.

ويتقاسم كريستيانو رونالدو وليفاندوفسكي قائمة أكثر اللاعبين نجاحاً في تنفيذ ركلات الجزاء ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تمكن الثنائي من تسجيل 19 هدفاً متفوقًا على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي صاحب الـ 18 هدفاً.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس بملعب "أنفيلد"، على أن يصعد الفائز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب إلى الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى محمد صلاح نجم منتخب مصر لتعزيز موقعه في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ، عندما يحل ليفربول الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على باريس سان جيرمان الفرنسي في العاشرة مساء الأربعاء بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس"، في "ذهاب" دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبحث محمد صلاح عن تسجيل الهدف الـ 52 ليفض الشراكة مع الفرنسي تييري هنري أسطورة أرسنال السابق، حيث يقبع الثنائي بالمركز العاشر بقائمة هدافي دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ برصيد 51 هدفاً.

وساهم محمد صلاح بـ 20 هدفًا في 30 مباراة في أدوار خروج المغلوب ببطولة دوري أبطال أوروبا حيث سجل 12 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة، وهو أكبر عدد من الأهداف للاعب أفريقي في تاريخ البطولة، متفوقًا على الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري ديدييه دروجبا بفارق هدف واحد.

ومن المقرر أن يخوض محمد صلاح مباراته رقم 84 مع ليفربول في مختلف البطولات الأوروبية ليعادل رقم بيبي رينا في المركز السادس في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع ليفربول في المسابقات القارية