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المركز الثقافي اليمني البلجيكي يشارك في اجتماع أمني رفيع في البرلمان الأوروبي ببروكسل

الأربعاء 05 مارس - آذار 2025 الساعة 01 صباحاً / مارب برس - خاص
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شارك الأمين العام للمركز الثقافي اليمني البلجيكي، عمر باعوين، في اجتماع مجموعة الأمن والشرطة في الاتحاد الأوروبي، الذي عُقد في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة بروكسل، ممثلًا عن المركز.

 

وشهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات الأوروبية البارزة في مجالات الأمن والهجرة، من بينهم:

 • المفوض الأوروبي لشؤون الأمن والهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماجنوس برونر.

 • رئيسة الشرطة الأوروبية (اليوروبول)، كاثرين دي باول.

 • رئيس اتحاد الشرطة الأوروبية، بيتر ڤيسوا.

 • قيادات من أجهزة الشرطة والأمن في الاتحاد الأوروبي.

 • عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي المختصين في شؤون الأمن والهجرة.

 

وخلال الاجتماع، ناقش الأمين العام عمر باعوين عددًا من القضايا المتعلقة بالأمن والهجرة، مستعرضًا التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية في تعاملها مع بعض أيدولوجيات المجتمعات المهاجره في أوروبا، وأهمية تعزيز التعاون والتضامن والدور المعلوماتي بين المؤسسات الأمنية والمجتمع لضمان الأمن وانخفاض الجريمة.

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