المركز الثقافي اليمني البلجيكي يشارك في اجتماع أمني رفيع في البرلمان الأوروبي ببروكسل قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب يكرم جنديًا رفض رشوة نصف مليون ريال حيث الإنسان.. يغيّر حياة نازح في مأرب بمشروع إنتاجي مستدام.. تدخل إنساني يغير موازين الحياة ويرسم البسمة في حياة اسرة البيحاني مكافئة 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تسهم في تعطيل مصادر تمويل الحوثيين وزير الداخلية: ''التغاضي عن ممارسات الحوثيين فاقم المشكلة الأمنية بالبحر الأحمر'' ما هي الرسائل السياسية التي تحملها زيارة الرئيس اللبناني إلى السعودية اليوم؟ مصر توجه دعوة لزعماء العرب بخصوص خطة إعمار غزك ورفض مقترح ترامب نص كلمة الرئيس اليمني أمام القمة العربية في القاهرة السعودية تجدد رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ولكل مشاريع الاستيطان الحكومة اليمنية تعلن موقفها من قرار واشنطن بسريان تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية
في موقف يعكس النزاهة والانضباط الأخلاقي، كرّم قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب، العميد عبدالله الصبري،
الجندي عبد الرحمن عبد الجليل أحد الجنود في إحدى النقاط الأمنية بعد أن رفض مبلغ 500,000 خمسمائة ألف ريال يمني، قُدم له كرشوة مقابل السماح بمرور عملية تهريب .
وأشاد العميد الصبري خلال التكريم بعزة النفس والنزاهة التي يتحلى بها أفراد الأمن بمأرب ، مؤكدًا أن الجندي عبد الرحمن ، جسّد القيم والمبادئ الأمنية السامية في أداء واجبه الوطني.
وقال الصبري إن هذا التكريم الرمزي يأتي تقديرًا للموقف المشرف الذي يعكس التزام أفراد ومنتسبي قوات الأمن الخاصة في مأرب بالحفاظ على القانون والتصدي لكل محاولات الفساد، مشددًا على أن النزاهة والولاء للوطن هما أهم عوامل النجاح في عمل الأجهزة الأمنية.
وأكد قائد قوات الأمن الخاصة أن هذه الروح المسؤولة التي يتحلى بها الأفراد تعزز ثقة المواطنين بالمؤسسة الأمنية، وترسخ مبادئ الشرف والانضباط، ما يجعل مأرب نموذجًا للأمن والاستقرار.