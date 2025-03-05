حيث الإنسان.. يغيّر حياة نازح في مأرب بمشروع إنتاجي مستدام.. تدخل إنساني يغير موازين الحياة ويرسم البسمة في حياة اسرة البيحاني

الأربعاء 05 مارس - آذار 2025 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - خاص

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صالح احمد البيحاني شاب من محافظة شبوة ، جار عليه الزمن فاضطر الى النزوح الى محافظة مارب .

من بداية ايامه الأولى بمحافظة مأرب بدأ يبحث عن فرص العمل ، فعمل بالاجر اليومي في عدة مهن متعدده لكنه كان يحن لعمله السابق الذي يتقنه وهو التخصص في مجال "معاصر السمسم " عرض خبرته على احد العاملين في هذا المجال بمدينه مارب ، وطلب منهم ان يمنحوه اسبوعا ليتعرفوا على خبرته بعد ايام تم قبوله للعمل معهم .

كان ايجار منزله ومواصلاته اليوميه احد همومة اليومية، عانى صالح في البداية من غياب فرص العمل، وبُعده عن أسرته، غير أن "حيث الإنسان" تدخَّل وغيَّر حياته.

عندما سأله فريق حيث الانسان عن اهم امنياته فكانت إجابته تكشف عن تمسكه

بمهنته التي أتقنها لسنوات؛وهي صناعة زيت السمسم المعروف محليا ب"صليط الجلجل"

فقال انه يتمنى ان يعثر على صديق يقبل به شريكا في مشروع جديد في مجاله الذي يتقنه او يمنحه نسبه فوق راتبه الشهري.

بعيدا عن معرفة صالح البيحاني بدأ فريق حيث الانسان بتجهيز معصرة جديدة بكل امكانياتها ولوازمها ..

حلقة حيث الانسان مع صالح البيحاني تعد واحدة من القصص الملهمة، التي يقدِّمها البرنامج " لدعم الشباب ومنحهم فرص عمل جديده تغنيهم عن الحاجه وذل السؤال.

حيث قدَّم "حيث الإنسان" لصالح معصرة زيت متكاملة شاملة المواد الخام وكميات من السمسم، وذلك لتمكينه من تحقيق دخل مستدام ،المبادرة تمت بتمويل من مؤسسة توكل كرمان.

يأتي هذا الدَّعم في إطار ترسيخ البرنامج المشاريع الإنتاجية؛ التي تُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام، وتعزيز الاقتصاد المحلي.