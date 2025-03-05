مكافئة 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تسهم في تعطيل مصادر تمويل الحوثيين

الأربعاء 05 مارس - آذار 2025 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت الولايات المتحدة رسميًا بدء سريان تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، في خطوة تهدف إلى تشديد الضغوط على الجماعة وردع أنشطتها العدائية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن هذا التصنيف يأتي تنفيذًا لوعد قدمه الرئيس ترامب منذ توليه منصبه، مشيرًا إلى أن الحوثيين يشكلون تهديدًا مباشرًا لأمن الأمريكيين وحلفائهم الإقليميين، فضلًا عن استقرار التجارة البحرية العالمية.

وأوضح البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية أن المليشيات الحوثية شنت منذ عام 2023 مئات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، واستهدفت الجنود الأمريكيين الذين يدافعون عن حرية الملاحة.

وشدد روبيو على أن واشنطن "لن تتسامح مع أي دولة تتعامل مع منظمات إرهابية مثل الحوثيين تحت ذريعة ممارسة الأعمال التجارية الدولية المشروعة"، مؤكدًا أن تصنيفات الإرهاب تلعب دورًا محوريًا في الحد من الدعم الموجه للأنشطة الإرهابية.

وفي السياق ذاته، أعلن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية عن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تسهم في تعطيل مصادر التمويل الحوثية.