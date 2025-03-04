الإدارة الأمريكية تعلن سريان تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية 

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أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم، سريان تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان صحفي نشره الموقع الإلكتروني للسفارة الامريكية في اليمن" أعلن اليوم عن تصنيف الحوثيين، كمنظمة إرهابية أجنبية، وأن وزارة الخارجية الأمريكية اوفت بأحد الوعود الأولى للرئيس ترامب عند توليه المنصب".
وأضاف الوزير روبيو "ان الرئيس ترامب أوضح بموجب الأمر التنفيذي رقم 14175 بأن أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين الأمريكيين والموظفين في الشرق الأوسط، وسلامة شركائنا الإقليميين، واستقرار التجارة البحرية العالمية".
وذكر البيان انه ومنذ عام 2023، شنت مليشيات الحوثي الارهابية مئات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وكذلك على الجنود الأمريكيين الذين يدافعون عن حرية الملاحة وشركائنا الإقليمي.
واكد وزير الخارجية الأمريكي، ان بلاده لن تتسامح مع أي دولة تتعامل مع منظمات إرهابية مثل الحوثيين تحت ذريعة ممارسة الأعمال التجارية الدولية المشروعة..لافتاً الى ان تصنيفات الإرهاب تلعب دوراً حاسماً في الحرب ضد الإرهاب، وهي وسيلة فعالة للحد من الدعم المقدم للأنشطة الإرهابية
وأعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية، عن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل المصادر المالية للحوثيين.