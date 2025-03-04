رئيس مجلس القيادة الرئاسي واللواء سلطان العرادة يلتقيان بالرئيس أحمد الشرع

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التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، ومعه عضو المجلس سلطان العرادة، الثلاثاء، بنظيريه السوري أحمد الشرع على هامش أعمال القمة العربية غير العادية التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة.
كما ناقش الجانبان المستجدات في البلدين والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إضافة إلى تنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد العليمي على دعم وحدة سوريا وتفعيل التعاون وتطرق النقاش الى التحولات التي تشهدها سوريا وإرادة شعبها في بناء مستقبله، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك إعادة تفعيل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.
كما جدد موقف اليمن الداعم لوحدة الأراضي السورية وسيادتها وتحقيق الأمن والاستقرار فيها.
من جانبه، أشاد الرئيس السوري أحمد الشرع بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وأكد على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات. كما أعرب عن تقديره لدعم اليمن لسوريا، متمنيًا تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار.
حضر اللقاء وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، وسفير اليمن لدى القاهرة خالد بحاح، ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء صالح المقالح، إضافة إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية حسام الدين آلا.