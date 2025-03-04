رئيس مجلس القيادة يشارك في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية بالقاهرة بيان القمة العربية يعلن دعم القادة العرب خطة مصر لإعادة إعمار غزة ترمب يأمر بتجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا الجيش السوداني يستعيد مواقع استراتيجية ويسيطر على جسر المنشية في الخرطوم تصريحات صارمة للرئيس أردوغان بخصوص تقسيم الأراضي السورية صحيفة بريطانية تحذر أوكرانيا من تعهدات أوروبا حصل على وسام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين: مأرب تودع أحد أبطالها.. عاجل رئيس الوزراء يطالب محافظي المحافظات برفع الجاهزية والاستعداد لكل الخيارات في الوقت الذي تهديد فيه مليشيا الحوثي السعودية..الرياض تجدد دعمها لخارطة الطريق وجهود السلام في اليمن حيث الانسان يزهر من محافظة لحج ويحيي أمالا كانت طي النسيان ويبعث الحياة في مزرعة جدباء كانت للأشقاء السبعة... الحلقة الثانية
شارك الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضو المجلس سلطان العرادة، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة العربية غير العادية التي انطلقت اعمالها، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة.
ويضم وفد اليمن إلى القمة، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، وسفير اليمن لدى جمهورية مصر العربية خالد بحاح، والقائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور علي موسى.
ويأتي انعقاد قمة القاهرة الاستثنائية في ظروف بالغة التعقيد، تتصدرها المحاولات الاسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، وتهجير شعبها، واستمرار خطر المليشيات الارهابية، وتهديداتها للأمن والسلم الدوليين.