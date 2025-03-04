رئيس مجلس القيادة يشارك في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية بالقاهرة

الثلاثاء 04 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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‎شارك الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضو المجلس سلطان العرادة، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة العربية غير العادية التي انطلقت اعمالها، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة.

‎ويضم وفد اليمن إلى القمة، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، وسفير اليمن لدى جمهورية مصر العربية خالد بحاح، والقائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور علي موسى.

‎ويأتي انعقاد قمة القاهرة الاستثنائية في ظروف بالغة التعقيد، تتصدرها المحاولات الاسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، وتهجير شعبها، واستمرار خطر المليشيات الارهابية، وتهديداتها للأمن والسلم الدوليين.