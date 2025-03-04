عاجل رئيس الوزراء يطالب محافظي المحافظات برفع الجاهزية والاستعداد لكل الخيارات

الثلاثاء 04 مارس - آذار 2025 الساعة 01 صباحاً / مارب برس - غرفة الاخبار

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طالب الليله رئيس مجلس الوزراء خمسة من محافظي المحافظات اليمنية برفع الجاهزية والاستعداد لكل الخيارات لإنهاء معاناة المواطنين التي تسببت بها مليشيات الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب، وذلك باستكمال استعادة

كما حيا رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، المواطنين في المناطق التي لازالت خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية .

وشدد دولة رئيس الوزراء، خلال اتصالات هاتفية اجراها مع محافظي صنعاء عبدالقوي شريف، وصعدة هادي طرشان، وحجة عبدالكريم السنيني، وإب عبدالوهاب الوائلي، وذمار علي القوسي، على رفع الجاهزية والاستعداد لكل الخيارات لإنهاء معاناة المواطنين التي تسببت بها مليشيات الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب، وذلك باستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

وأطلع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، من المحافظين، على أوضاع المواطنين وآليات التكامل لتوفير الحماية القانونية اللازمة للمواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، وتعرية انتهاكاتها وجرائمها، وتوحيد الصفوف لمواجهتها والقضاء على مشروعها الكهنوتي المتخلف المدعوم إيرانيا.

كما تبادل معهم التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، والتأكيد على أهمية تعزيز الجهود لتخفيف معاناة المواطنين في كل مناطق الوطن.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على دعم الحكومة لمحافظي المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، وتعزيز التواصل مع مواطنيها، ودعم تطلعاتهم في الحرية، واستعادة مؤسسات الدولة.. مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة مضاعفة الجهود والتخفيف على المواطن اليمني وفق الإمكانيات المتاحة.