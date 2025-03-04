حيث الانسان يزهر من محافظة لحج ويحيي أمالا كانت طي النسيان ويبعث الحياة في مزرعة جدباء كانت للأشقاء السبعة... الحلقة الثانية موجة غبار متوقع أن تتأثر بها 5 محافظات يمنية رئيس واحد يقرر عدم المشاركة في القمة العربية الطارئة بالقاهرة ويعبر عن حنقه نتنياهو يتوعد .. نستعد للمراحل المقبلة من الحرب عاجل: أمريكا تضع المشاط و الناطق باسم الحوثيين وقيادات أخرى على قائمة الإرهاب وتعلن بدء سريان قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية تفاصيل اجتماع عبر الإتصال المرئي عقده رئيس الحكومة اليمنية مع رئيس وسفراء بعثة الإتحاد الأوروبي النصر السعودي يعود بنقطة من إيران الرئيس العليمي يصل القاهرة ومعه اللواء سلطان العرادة للمشاركة في القمة العربية ولي العهد السعودي يوجه دعوة للمعارضين المغرر بهم للعودة الى المملكة بشرط واحد وزير الصحة يشيد بالدعم الصيني للقطاع الصحي في اليمن [
يواصل برنامج حيث الانسان من تألقه الناجح وتحديدا في تعاطيه مع قضايا الانسان والحياة، وكيف يغير مسارات المستقبل لمن حالفهم الحظ ان يكونوا هم من اختارهم البرنامج.
في الحلقه الثانيه من برنامج حيث الانسان التي كانت بعنوان "أرض الأشقاء السبعة تزهر من جديد".
حيث سلَّطت الحلقة الضوء على معاناة المزارعين بمحافظة لحج جراء ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الري، ما أدى إلى جفاف العديد من المزارع، وإهمالها.
احد المزارعين " صابر" يتحدث عن الماضي القريب وكيف كانت مزرعتهم عامرة بكل المنتجات الزراعية من خضار وفواكة وغيرها وذلك لسهولة توفر الإمكانات، وكيف انقلبت الأحوال وساءت الظروف.
صابر عبدالله سعيد من ابناء قرية الفيوش بمحافظة لحج من مواليد 1986
معه ثلاثة اخوة وثلاث اخوات احداهن معاقة وهو سابعهم
صابر هو اصغر الأبناء في اسرته وكانت مسؤوليته القيام بواجب مزرعتهم التي أصبحت جدباء .
ورغم كبر حجم الاسرة التي ينتمي إليها صابر الا انهم مازالوا جميعا في بيت واحد يجمعهم جميعا.
مرض اختهم المعاقة اخذ منهم الكثير ماليا ونفسيا، لكنهم فشلوا في علاجها لسوء الأوضاع المادية التي تعيشها الاسرة.
المزرعة التي كانت مصدر دخلهم لم تعد كذلك بل تحولت الى ارض جدباء ومصدر قلق يومي لهم.
قاد القدر فريق حيث الانسان الى هذه الأسرة حيث تحرك أحد المهندسين الزراعيين وهو احد اعضاء فريق حيث الانسان حيث قدم من الحوطة عاصمة محافظة لحج ويقطع اكقر من 20كلم حتى.وصل الى الأشقاء السبعة.
قام المهندس الزراعي بدراسة وضع المزرعة واختايجاتها دون ان يخبر الأشقاء السبعة.
لم يكن القدر رحيما مع صابر الذي اهل نفسه تعليما ودرس هندسة المساحة والطرقات، وتبخرت كل أحلامه في العثور على وظيفة محترمة ودخل كريم.
قام برنامج "حيث الإنسان"، المموَّل من مؤسسة "توكل كرمان"، بإعادة تأهيل المزرعة من خلال توفير منظومة طاقة شمسية متكاملة، وشبكة ري حديثة.
كما قام بتجهيز المزرعة بالبُذور والأسمدة المناسبة لنوعية التربة، إلى جانب إعادة فتح البئر، التي تم إغلاقها سابقا؛ لعدم القدرة على تحمّل تكاليف تشغيلها.
كما تولَّى المشروع تنفيذ أعمال حراثة، وتأهيل المزرعة؛ ليتمكّن صابر عبد الله -مالك المزرعة- من استعادة مصدر رزقه، الذي كاد أن يفقده.
حصد صابر وأسرته المحاصيل الأولى من البطّيخ والورقيات والفلفل (البسباس).
هذه الخطوة جاءت في إطار سعي برنامج "حيث الإنسان" لدعم المزارعين والإنتاج الزراعي، وتقديم حلول مستدامة تعتمد على الطاقة الشمسية كبديل منخفض التكلفة، خصوصا للعائلات التي تعتمد على الزراعة كمصدر أساسي للدَّخل.
لقد أحدث التدخل الذي قام به برنامج حيث الانسان في حياه اسرة صابر اثرا بليغا ..
حيث كان يشعر بالحزن عندما كان يذهب للعمل في مزارع الناس وكان بالامس القريب الناس ياتون للعمل في مزرعتهم.
تولَّى المشروع تنفيذ أعمال حراثة، وتأهيل المزرعة؛ ليتمكّن صابر عبد الله -مالك المزرعة- من استعادة مصدر رزقه، الذي كاد أن يفقده.
حصد صابر وأسرته المحاصيل الأولى من البطّيخ والورقيات والفلفل (البسباس).
هذه الخطوة جاءت في إطار سعي برنامج "حيث الإنسان" لدعم المزارعين والإنتاج الزراعي، وتقديم حلول مستدامة تعتمد على الطاقة الشمسية كبديل منخفض التكلفة، خصوصا للعائلات التي تعتمد على الزراعة كمصدر أساسي للدَّخل.
تغير مسار حياة صابر مع بقية اسرته واصبح المستقبل جميلا والواقع الذي يعيشونه كريما .
لقد شعروا بانسانيتهم وادركوا معنى قيمة ان يسق لك القدر اناسا يخرجونك من اعماق الأحزان الى واقع اكثر اشراقا وحيوية..
انها بركات حيث الانسان.