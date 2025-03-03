موجة غبار متوقع أن تتأثر بها 5 محافظات يمنية

الإثنين 03 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى تواجد موجة غبار تتأثر بها مناطق اليمن الصحراوية.

وأفاد المركز بأن صور الأقمار الاصطناعية وخرائط الطقس، توضح تواجد موجة غبار خفيفة الى متوسطة الكثافة ومصدرها وسط الجزيرة العربية والتي من المتوقع أن تتأثر بها المناطق الصحراوية لمحافظات (المهرة، حضرموت، شبوة، الجوف ومأرب) تؤدي الى تدني في مدى الرؤية الأفقية ومن المحتمل ان يمتد تأثيرها ليشمل أجزاء من السواحل الجنوبية والغربية و الهضاب الداخلية والمرتفعات الجبلية.

وحذر المواطنين القاطنين في المحافظات الأنفة الذكر خاصة مرضى الصدر وكبار السن والأطفال بعدم التعرض المباشر للغبار.