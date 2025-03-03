رئيس واحد يقرر عدم المشاركة في القمة العربية الطارئة بالقاهرة ويعبر عن حنقه

الإثنين 03 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عدم المشاركة في القمة العربية الطارئة بمصر المقررة غدا الثلاثاء.

وأعلنت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن من مصدر وصفته بالمطلع بأن تبون قرر عدم المشاركة شخصيا في القمة وكلف وزير الخارجية، أحمد عطاف، لتمثيل الجزائر في أشغالها.

وأفاد المصدر نفسه بأن القرار يأتي "على خلفية الاختلالات والنقائص التي شابت المسار التحضيري لهذه القمة، حيث تم احتكار هذا المسار من قبل مجموعة محدودة وضيقة من الدول العربية التي استأثرت وحدها بإعداد مخرجات القمة المرتقبة بالقاهرة دون أدنى تنسيق مع بقية الدول العربية المعنية كلها بالقضية الفلسطينية".

ونقلت الوكالة عن المصدر نفسه أن الرئيس الجزائري "حزت في نفسه طريقة العمل هذه، التي تقوم على إشراك دول وإقصاء أخرى، وكأن نصرة القضية الفلسطينية أصبحت اليوم حكرا على البعض دون سواهم".

وأضافت "في حين أن منطق الأمور كان ولا يزال يحتم تعزيز وحدة الصف العربي وتقوية التفاف جميع الدول العربية حول قضيتهم المركزية، القضية الفلسطينية".

وينتظر أن تعقد الجامعة العربية اجتماعا استثنائيا للقمة العربية الثلاثاء في القاهرة حيث يتوقع أن تعرض فيه مصر خطتها لمستقبل غزة.

وامس الأحد، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أنه تم الانتهاء من "الخطة المصرية العربية" وقال "لكن أحدا لم يطلع عليها بعد".

وأكد الوزير أن مصر تنتظر عرض الخطة على قادة الدول العربية في القمة الاستثنائية المقررة غد الثلاثاء في القاهرة.

وكانت مصر أكدت أنها منكبة على إعداد خطة بشأن مستقبل غزة، ردا على مقترح للرئيس الأميركي نقل سكان القطاع إلى مصر والأردن بغرض إعمار القطاع.

وقبل أيام، شهدت السعودية عقد لقاء غير رسمي بمشاركة قادة دول الخليج إضافة إلى ملك الأردن، عبد الله الثاني، لبحث مقترح مصر بشأن غزة.

وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني قال، في لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن لمصر خطة لمستقبل غزة ستناقشها مع الدول العربية، في سياق موقفه الرافض لمقترح ترامب نقل سكان غزة إلى بلاده ومصر.