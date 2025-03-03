رئيس واحد يقرر عدم المشاركة في القمة العربية الطارئة بالقاهرة ويعبر عن حنقه نتنياهو يتوعد .. نستعد للمراحل المقبلة من الحرب عاجل: أمريكا تضع المشاط و الناطق باسم الحوثيين وقيادات أخرى على قائمة الإرهاب وتعلن بدء سريان قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية تفاصيل اجتماع عبر الإتصال المرئي عقده رئيس الحكومة اليمنية مع رئيس وسفراء بعثة الإتحاد الأوروبي النصر السعودي يعود بنقطة من إيران الرئيس العليمي يصل القاهرة ومعه اللواء سلطان العرادة للمشاركة في القمة العربية ولي العهد السعودي يوجه دعوة للمعارضين المغرر بهم للعودة الى المملكة بشرط واحد وزير الصحة يشيد بالدعم الصيني للقطاع الصحي في اليمن [ رئيس الوزراء يحسم موفقة بشأن المواطنين في المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي ورفضهم لمشروعها الكهنوتي محمد بن سلمان يوجه رسالة تاريخية ونادرة إلى المعارضين في الخارج بشأن العودة
أعلنت الولايات المتحدة دخول الأمر التنفيذي الأميركي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية دولية حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الاثنين 3 مارس،2025، مع فرض عقوبات إضافية ضد قيادات جديدة في المليشيات.
وصنفت الولايات المتحدة، المتحدث باسم الحوثيين عبدالسلام صلاح فليته (محمد عبدالسلام) ومهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي وقيادات أخرى حوثية في قائمة الارهاب.
يأتي ذلك تزامنا مع سريان قرار واشنطن اعادة الحوثيين على قائمة الارهاب للمنظمات الأجنبية.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعي واشنطن لردع أنشطة الحوثيين التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، لا سيما في ظل استمرار هجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر واستهدافهم للمنشآت الحيوية.
وتعني هذه العقوبات تجميد أي أصول للمُدرجين على القائمة داخل الولايات المتحدة، ومنع التعامل معهم، في إطار الضغوط المتزايدة لكبح نفوذ الحوثيين وإجبارهم على وقف تصعيدهم العسكري.