النصر السعودي يعود بنقطة من إيران

الإثنين 03 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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عاد نادي النصر السعودي بنقطة من إيران بعد تعادله مع الاستقلال الإيراني سلباً في المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وشهدت المباراة غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر بسبب الإصابة، علي ان يكون جاهزًا قبل مباراة العودة.

ويستقبل النصر منافسه الاستقلال في مباراة العودة يوم الاثنين المقبل في السعودية.