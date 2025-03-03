وزير الصحة يشيد بالدعم الصيني للقطاع الصحي في اليمن [

الإثنين 03 مارس - آذار 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- متابعات

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اشاد وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، بجهود جمهورية الصين الشعبية، الداعمة للقطاع الصحي في اليمن.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن، شاو تشنغ، لبحث اوجه التعاون المشترك، ودعم الصين للقطاع الصحي في اليمن.

وتطرق وزير الصحة، الى المساعدات الصينية المقدمة لليمن والتي تمثلت في عدد سفينتين محملتين بمساعدات صحية عامي ٢٠٢١ و ٢٠٢٤ وغيرها من المساعدات..مؤكداً ان الشعب اليمني يقدر جهود ومواقف الصين الى جانب اليمن..متطلعاً الى دعم جمهورية الصين لتجهيزات نظم المعلومات الصحية بالمرافق الصحية التي تتأثر بنقص الطاقة الكهربائية.

من جانبه، اوضح القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية، ان بلاده ستقدم خلال الفترة القريبة تجهيزات الكترونية لنظم المعلومات الصحية باليمن بحسب طلب الوزارة سابقا..

مشيراً الى انه سيتم دراسة طلب المرحلة الثانية من دعم تجهيزات نظم المعلومات ودعم الطاقة الشمسية في المرافق الصحية وطلب الجانب الصيني زيارة من قيادة وزارة الصحة اليمنية للصين للاطلاع على تطور نظم الرعاية الصحية في الصين.

حضر اللقاء الملحق الصحي بالسفارة اليمنية بالرياض الدكتور محمد القباطي