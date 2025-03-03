وزير الصحة يشيد بالدعم الصيني للقطاع الصحي في اليمن [ رئيس الوزراء يحسم موفقة بشأن المواطنين في المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي ورفضهم لمشروعها الكهنوتي محمد بن سلمان يوجه رسالة تاريخية ونادرة إلى المعارضين في الخارج بشأن العودة اليورو ينهار والدولار يطير وسط تصاعد التوترات التجارية ثاني رئيس يقرر عدم المشاركة في القمة العربية الطارئة ثالث دولة عربية تعلن رفضها دعوات تشكيل حكومة موازية فى السودان للدعم السريع قوات خفر السواحل تعلن ضبط عصابة لتهريب البشر من القرن الأفريقي إلى اليمن إصابة مسؤول أمني بجروح خطيرة إثر استهداف مسلح أول دولة عربية تعلن عن حل سياسي للأزمة اليمنية وتحقيق أمن منطقة البحر الأحمر البرنامج السعودي يدعم قطاع التعليم في اليمن
اشاد وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، بجهود جمهورية الصين الشعبية، الداعمة للقطاع الصحي في اليمن.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن، شاو تشنغ، لبحث اوجه التعاون المشترك، ودعم الصين للقطاع الصحي في اليمن.
وتطرق وزير الصحة، الى المساعدات الصينية المقدمة لليمن والتي تمثلت في عدد سفينتين محملتين بمساعدات صحية عامي ٢٠٢١ و ٢٠٢٤ وغيرها من المساعدات..مؤكداً ان الشعب اليمني يقدر جهود ومواقف الصين الى جانب اليمن..متطلعاً الى دعم جمهورية الصين لتجهيزات نظم المعلومات الصحية بالمرافق الصحية التي تتأثر بنقص الطاقة الكهربائية.
من جانبه، اوضح القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية، ان بلاده ستقدم خلال الفترة القريبة تجهيزات الكترونية لنظم المعلومات الصحية باليمن بحسب طلب الوزارة سابقا..
مشيراً الى انه سيتم دراسة طلب المرحلة الثانية من دعم تجهيزات نظم المعلومات ودعم الطاقة الشمسية في المرافق الصحية وطلب الجانب الصيني زيارة من قيادة وزارة الصحة اليمنية للصين للاطلاع على تطور نظم الرعاية الصحية في الصين.
حضر اللقاء الملحق الصحي بالسفارة اليمنية بالرياض الدكتور محمد القباطي