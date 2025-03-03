اليورو ينهار والدولار يطير وسط تصاعد التوترات التجارية

الإثنين 03 مارس - آذار 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- وكالات

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تصاعد الحرب التجارية بين اليورو والدولار وسط تحركات ترامب وسياسات البنوك المركزية تشهد الأسواق المالية توترات متزايدة بسبب تصاعد الحرب التجارية بين اليورو والدولار، حيث أدت تحركات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية، إلى جانب قرارات البنوك المركزية، إلى تقلبات حادة في أسواق الصرف الأجنبي، مما أثار قلق المستثمرين.

ضغوط تجارية تهز الأسواق تسببت تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي في زيادة حالة عدم اليقين في السوق، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الدولار باعتباره عملة ملاذ آمن، وسط مخاوف من تداعيات هذه السياسات على التجارة العالمية.

تراجع اليورو وصعود الدولار في ظل هذه التغيرات، شهد سعر صرف اليورو مقابل الدولار انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع من 1.0480 إلى 1.0358، ما يعكس ضعف اليورو مقابل العملة الأمريكية.

وفي المقابل، سجل مؤشر الدولار ارتفاعًا كبيرًا ليتجاوز مستوى 107.668، مما يشير إلى هيمنة الدولار على الأسواق.

البنوك المركزية تحت المجهر تلعب السياسات النقدية لكل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي دورًا محوريًا في تحديد مسار الأسواق. فقد أثرت قرارات أسعار الفائدة والتوجهات النقدية بشكل مباشر على أداء العملات العالمية، مما زاد من تقلبات السوق.

تحذيرات للمستثمرين وسط حالة عدم اليقين في ظل هذه التطورات، يحذر الخبراء الماليون المستثمرين من التقلبات الحادة في أسواق الصرف الأجنبي، ويوصونهم بتنويع استثماراتهم وتقليل المخاطر، مع مراقبة التطورات السياسية والاقتصادية عن كثب