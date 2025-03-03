إصابة مسؤول أمني بجروح خطيرة إثر استهداف مسلح

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أُصيب مسؤول أمني في محافظة أبين جنوبي اليمن، أمس الأحد، بجروح خطيرة إثر استهدافه من قبل مسلح مجهول بعدة طلقات نارية.
ونقلت “إرم نيوز” عن مصادر محلية قولها إن "نائب مدير مرور محافظة أبين الرائد زهير محمد جازع المحروق، تعرض لإطلاق نار من قبل مسلح مجهول، استهدفه في أثناء تواجده في أحد الشوارع العامة بمدينة زنجبار عاصمة المحافظة".
وذكرت المصادر أن 3 طلقات نارية استقرت في جسد زهير المحروق منها طلقتان في الصدر، وواحدة في الفخذ، مشيرة إلى أن حالته الصحية خطيرة. وبحسب المصادر، تم نقل المسؤول المصاب إلى أحد مستشفيات العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، التي تفصلها عن مكان الحادثة مسافة تُقدّر بنصف ساعة، وذلك من قبل مواطنين آخرين.
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للحظة نقل المسؤول إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأشارت المصادر إلى أن "الجاني الذي لم تعرف دوافعه حتى اللحظة، نجح عقب تنفيذ جريمته بالفرار إلى منطقة غير معلومة"، لافتةً إلى أن "الأجهزة الأمنية في أبين نفذت حملة قامت من خلالها بتمشيط كامل شوارع ونواحي المدينة لتعقب الفاعل والقبض عليه