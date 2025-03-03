رئيس تحرير موقع مأرب برس لقناة الحدث: الحوثيون يحجبون أكثر من 220 موقع اخباري يمني وعربي ويسمحون لللمواقع الاخبارية الإسرائيلية والامريكيه الناطقه باللغه العربيه

الإثنين 03 مارس - آذار 2025 الساعة 01 صباحاً / مارب برس - خاص

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أكد رئيس تحرير موقع مأرب برس ان المليشيا الحوثية تحدث بشكل مستمر لقوائم المواقع الإلكترونية الإخبارية المعارضة لهم ويقومون بحجبها ،واضاف ان وزارة الاتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثيين أقدمت على حجب أكثر من 220 موقع إلكتروني.

واضاف رئيس تحرير موقع مأرب برس أحمد عايض في الوقت الذي تقوم فيه المليشيا الحوثية بحجب المواقع اليمنية والعربية المناهضة لهم ، لا يعترضون للمواقع الإخبارية الاسرائيليه والامريكيه الناطقه باللغه العربيه وهي متاحة لكل المتصفحين.

واضاف عايض ان مليشيا الحوثي اقدمت على حجب كل المواقع الإخبارية التابعة للأحزاب السياسية المناهضة لهم في اليمن وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام وحزب والاصلاح والناصري والاشتراكي وغيرهم .

وأضاف ان كل المواقع الإلكترونية في مناطق سيطره الميليشيا الحوثيه وكذلك الاذاعاعات لم تسلم من اذيتهم ، واي موقع إخباري يعارضهم يتم.حجبه فورا ، واضاف وهناك مواقع غير يمنيه محجوبة.ومنها مواقع سعوديه ومواقع قطريه ومواقع خليجيه ومواقع اجنبيه .

وقال ان اي صحيفه يظهر عليها نكهه المعارضه للحركه الحوثيه او التيار الشيعي او المشروع الايراني يتم حجبها مباشره داخل الاراضي اليمنيه.

وحول اعتقال الصحفيين والتهم الموجهة لهم قال عايض " الحديث حول الصحفيين المعتقلين هو حديث ذو شجون ، كانت هناك اكثر من 80 صحيفه تعمل في مناطق سيطرتهم تم ايقافها والبعض من الصحفيين العاملين في مثل هذه الوسائل وقعوا في ايديهم وبعضهم ظل للسنوات معتقلا ، ووجهوا لهم تهم كيدية مثل الارتباط بالارهاب والتخريب والارتباط بأمريكا وإسرائيل.

التهم جاهزه لتركيبها على الصحفيين وعلى الناشطين وعلى العاملين حتى في المنظمات الدوليه .

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