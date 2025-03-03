رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل سفير جمهورية العراق

الإثنين 03 مارس - آذار 2025 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - غرفة الاخبار

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استقبل الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاحد سفير جمهورية العراق لدي اليمن، قيس سعد العامري.

ونقل السفير العراقي لرئيس مجلس القيادة الرئاسي تحيات اخيه فخامة الرئيس عبداللطيف جمال رشيد، وتهانيه بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتمنياته له واعضاء المجلس موفور الصحة والعافية، وللشعب اليمني الاستقرار، والسلام.

بدوره حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي السفير العامري نقل تحياته للقيادة العراقية وتهانيه لهم بمناسبة الشهر الفضيل.

وتطرق اللقاء الى المستجدات في البلدين، والعلاقات الثنائية وافاق تعزيزها، وتطويرها على كافة المستويات، وسبل تنسيق المواقف ازاء تطورات المنطقة ذات الاهتمام المشترك.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الاخوية التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ومواقف الاشقاء في جمهورية العراق الى جانب الشعب اليمني، وتطلعاته في الاستقرار، والسلام، والتنمية.

حضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن صالح المقالح