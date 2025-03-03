خلال 24 ساعة أجهزة الأمن تضبط 21 متهما ومشتبها بقضايا وجرائم جنائية

الإثنين 03 مارس - آذار 2025 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أعلنت الأجهزة الأمنية، ضبط 21 متهما بقضايا جنائية خلال يوم واحد، بمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وقال مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، إن أجهزة الشرطة ضبطت 21 متهما ومشتبها بقضايا وجرائم جنائية مختلفة وقعت أمس في محافظات عدن وتعز ومأرب وحضرموت الساحل وشبوة والضالع والحديدة ولحج.

وأشار إلى أن الجرائم والقضايا الجنائية المسجلة ليوم أمس بلغت 21 جريمة وقضية جنائية توزعت على جرائم سرقات بعدد 5 جرائم، وإيذاء عمدي خفيف 8 جرائم، و3 جرائم اعتداء على ملك غير، وجريمتي نصب واحتيال ومثلها إطلاق نار وكذلك تهديد، ومعدل 3 جرائم أخرى متنوعة.

ولفت إلى أن الاجهزة الأمنية بالمحافظات قامت بحجز المتهمين المضبوطين للإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم للنيابة