حيث الانسان.. برنامج يصنع الحياة ويقود للمستقبل.. مجمع بلقيس التعليمي تجربة تعليمية فتحت أبواب الأمل للآلاف من الطلاب والطالبات بمحافظة تعز

الأحد 02 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مارب برس - خاص

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حيث الانسان .. برنامج موسمي يعد الأول من نوعه في تاريخ الإعلام اليمني فهو في خلاصة مضمونة إشراقة أمل وعنوان حياة ونموذج فريد في واقع بات خاليا الا ما ندر من مبادرات تحيي الانسان وتقف الى جانب الانسانية .

اثبث برنامج حيث الانسان نجاحا واسعا وأحدث تاثيرا بالغا في واقع الحياة والاعلام

وأصبح مدرسة في ضرب المثل خاصة عندما تحضر المشاريع التي تأخذ بيد الانسان الى مرافئ الأمن ومحاضن الاطمئنان وتفتح له أبواب النجاح والإمل.

يعود برنامج حيث الانسان هذا العام في موسمه السابع الذي يبث على قناة بلقيس لهذا العام وهو محمل بقصص تدهش المتابعين لروعة الانجاز وانسانية المشهد الذي يطغي في كل مرحلة من مراحلة.

ناقشت حلقه حيث الانسان في اول حلقة لها الإنجاز الفريد الذي تم بمحافظة تعز "مجمع بلقيس التعليمي" الذي احيا معه قلوبا كانت غارقه في اليأس والنسيان حتى جاءت هذه المبادرة بتمويل من مؤسسة توكل كرمان، وهو مشروع مجمع بلقيس التربوي النموذجي بمديرية المظفر في محافظة تعز.

طالبة يمنية كانت تدرس في احد الأرياف اليمنية بمحافظة تعز بمعية اختها " الصماء " أمل التي كان قلبها معلق بالتعليم وكانت تصر على مرافقة اختها للمدرسه لكنها لم تكن تعي شي بسبب وضعها وبسبب ان المدرسة ليست مخصصة للصم.

وصلت الاخبار الى اسرة أمل واختها ان هناك مجمع تعليمي مكون من مبنيين الاول للصم والاخر للطلاب الناطقين.

فقررت الأسرة الانتقال من مديرية الوازعية الى منطقة البعرارة القريبة من مجمع بلقيس التعليمي بهدف تعليم بنتيهما

أحدث مجمع بلقيس التعليمي تاثيرا بالغا في المحيط الذي تاسس فيه .

تعرفت أمل في المدرسه على زميلات جدد وحظيت بتعليم متميز خاصة ومجمع بلقيس يضم متخصصين في تعليم الصم والبكم.

لم تكن تتوقع امل واختها ان تتحقق أحلامها وان تفتح لهما بابا اخر من الطموح والحياه الجديدة.

الطالبة أمل عبده القاسم تحدثت بلغة الإشارة عن سعادتها بالمدرسة والتعرف على زملاء من نفس مجتمعها وإمكانيات وفرها المشروع ستساعدها على فهم المنهج التعليمي بشكل أفضل.

وتضيف انها وجدت في مدرستها الجديدة " مجمع بلقيس " كل وسائل التعليم الحديثة من أجهزة كمبيوتر وأنشطة متعددة، وهو ما انتهى بقرار أسرة أمل واختها الاستقرار في مكانهم الجديد حتى يتما تعليمها في هذا الصرح العلمي الجديد

لقد ضحت اسرة أمل بكل ماضي في ريف قريتهم من ارض وحقول وجيران وذكريات ، مقابل انهم وجدوا أهم من كل ذلك وهو المستقبل.

اليوم اضحى مجمع بلقيس واحدا من اهم الصروح التعليمية بمحافظة تعز . .

اغسطس 2022 اصبح شهرا مشهودا في حياة المواطنين في تلك المنطقة الجغرافية لانه مثل منعطفا هاما في حياتهم وحياة اجيالهم القادمة ومثل اللحظات الاولى لتأسيس ذلك الصرح العلمي.

ومثل لهم ذلك المشروع نموذجا فريدا في سرعة الإنجاز والتنفيذ.

ويضم مجمع بلقيس التعليمي أكثر من ثلاثين فصلا ومكاتب إدارية ومرافق ومعامل مزودة بأحدث الأجهزة، حيث يشمل المشروع مدرسة خاصة بفئة "الصم والبكم" للتعليم الأساسي والثانوي، إلى جانب مدرسة للتعليم العام للمرحلتين الأساسية والثانوية.

وتقدر التكلفة الإجمالية بمليار ريال يمني، حيث يأتي المشروع الذي يستوعب نحو أربعة آلاف طالب في إطار جهود مؤسسة توكل كرمان، الهادفة لتحسين جودة التعليم في المنطقة وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب.

ويقول القائمون على مؤسسة توكل كرمان إن المشروع الذي دشن العمل فيه في نوفمبر 2023 وسيسهم في خلق مستقبل مغاير يعزز جهود تطوير من العملية التعليمية، كما سيمثل حجر زاوية ضمن جهود القضاء على تسرّب الأطفال من التعليم التي تضاعفت خلال سنوات الحرب حيث تجاوز عددهم وبحسب تقديرات أممية قرابة 2.5 مليون طفل يمني.

وتعد مدرسة الصم والبكم الجزء الأهم في "مجمع بلقيس التعليمي"، وتعتبر الأولى من نوعها وسيكون التعليم فيها ابتداء من الصف الأول أساسي وحتى الثالث الثانوي، وجرى تزويدها بكافة التجهيزات والمعامل العلمية ومعامل الحاسوب والمكتبة والكتب العلمية.

وأنجزت مؤسسة توكل كرمان مشروع "مجمع بلقيس التعليمي" وفقًا لمعايير ومواصفات حديثة، وجرى بناؤه في ظروف استثنائية تشهدها اليمن أثرت على واقع التعليم في البلاد، كل ذلك سعيًا منها لأن تكون نموذجًا عالميًا رائدًا في العمل المدني والتنموي.

يشار إلى أن مؤسسة توكل كرمان نفذت في عام 2023 العديد من المشاريع البارزة في قطاع التعليم منها: بناء مدرسة السلام الأساسية الثانوية في الأقروض بتعز، بناء مدرسة نشوان الحميري الأساسية في مأرب، تأسيس مركز سعدية لمحو الأمية وتعليم الكبار في شبوة، تأهيل وتجهيز مكان مبادرة "هُن" لتعليم لغة الإشارة في عدن، بناء مدرسة بلقيس الأساسية في شبوة، وإعادة تأهيل وتجهيز مركز الأمل لتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مأرب