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النشرة الجوية: توقعات بهطول أمطار متفرقة

الأحد 02 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، الأحد، أن يكون الطقس في المناطق الساحلية معتدلاً إلى غائم جزئياً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والمناطق المحاذية لها.

ووفقاً لنشرة المركز اليومية، فإن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة، بينما تشهد المرتفعات الجبلية طقساً بارداً إلى بارد نسبياً، خاصة خلال الليل والصباح الباكر، مع فرصة لهطول أمطار متفرقة.

أما في المناطق الصحراوية، فمن المتوقع أن يكون الطقس صحواً وحاراً نهاراً مع رياح معتدلة السرعة.

كما حذر المركز من انخفاض درجات الحرارة في المرتفعات الجبلية، داعياً المواطنين، لا سيما كبار السن والأطفال، إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، إضافة إلى توخي الحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الضباب في بعض المناطق.

وفيما يتعلق بحالة البحر، أفادت النشرة بأن البحر سيكون خفيف الموج في سواحل المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، عدن، باب المندب، السواحل الغربية وأرخبيل سقطرى، وكذلك في المياه الإقليمية لبحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر.

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