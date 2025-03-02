دبلوماسية البذلات: هل أشعل قميص زيلينسكي الخلاف مع ترمب؟

الأحد 02 مارس - آذار 2025 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- الشرق الأوسط

عدد القراءات 200

عادة ما يلجأ مفكرون وخبراء إلى أن الحرب ليست دائماً أسلحة وميدان، بل ربما تكون إعلاماً وكلمات وتنابذاً، وربما يضاف إلى هؤلاء أيضاً البذلات والقمصان.

فعندما خرج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من سيارته في البيت الأبيض أول من أمس (الجمعة) 28 فبراير2025 للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كان أول ما لفت انتباه ترمب ملابس الضيف القادم للبيت الأبيض، وقال ترمب وهو يحييه: «أنت ترتدي ملابسك اليوم»، في إشارة إلى قميص زيلينسكي الأسود العسكري، المزين بالرمح الأوكراني.

وتجنب زيلينسكي البذلات والقمصان ذات الأزرار والربطات، حتى خلال الاجتماعات المهمة مع زعماء العالم وخطابه أمام الكونغرس الأميركي، منذ بدء الغزو الروسي الكامل لبلاده في عام 2022.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي مع نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس بعد لقائهما على هامش «مؤتمر ميونيخ الأمني» الستين في ميونيخ بألمانيا 17 فبراير 2024 (د.ب.أ)

وقال الزعيم الأوكراني إن اختياره للملابس العسكرية هو إظهار للتضامن مع الجنود الذين يقاتلون الجيش الروسي على خطوط المواجهة في الحرب. لكنها كانت لفترة طويلة مصدر إزعاج لمنتقدي المساعدات الأميركية لأوكرانيا، وبعد سنوات كنقطة نقاش بين بعض المنتقدين اليمينيين، لفتت القضية الانتباه العالمي بطريقة مذهلة خلال اجتماع المكتب البيضاوي الجمعة مع ترمب ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس.

ووجَّه أحد المراسلين الأميركيين سؤالاً إلى زيلينسكي اتهمه فيه بعدم احترام المناسبة بعدم ارتدائه بذلة، وهو ما غيَّر على الفور الأجواء في المكتب البيضاوي.

وبعد فترة وجيزة، غذت قضايا أكبر تتعلق بالاحترام والامتنان الجدل الاستثنائي الذي شهد توبيخ الرئيس الأميركي ونائبه لحليفهما الأوروبي أمام كاميرات التلفزيون العالمية.

هل لديك بذلة؟

عندما تم فتح الباب لأسئلة المراسلين، جاء أحد الأسئلة من برايان غيلين، كبير مراسلي البيت الأبيض لبرنامج «Real America's Voice» المحافظ، إذ سأل جلين: «لماذا لا ترتدي بذلة؟ أنت في أعلى مستوى في مكتب هذا البلد، وترفض ارتداء بذلة. هل لديك بذلة؟» وتابع غيلين: «الكثير من الأميركيين لديهم مشكلات مع عدم احترامك لكرامة هذا المنصب».

وأجاب زيلينسكي على سؤال غيلين: «سأرتدي بذلة بعد انتهاء هذه الحرب». ثم وجَّه الرئيس الأوكراني سخرية لفظية للمراسل، وقال: «ربما شيء مثلك، نعم. ربما شيء أفضل، لا أعرف»، قال، وسط ضحك في الغرفة. «ربما شيء أرخص».

وعَدَّ تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن هذا الاستجواب العدواني بمثابة اللحظة التي ظهر فيها الرئيس الأوكراني - الذي بدا حتى ذلك الحين أنه يجري محادثة دبلوماسية، بل وحتى ودية، مع ترمب - متعباً ومنزعجاً لأول مرة.

وعدَّ التقرير أن سؤال المراسل للرئيس الأوكراني أثار حفيظة مؤيدي ترمب داخل القاعة وأبرزهم نائبه جي دي فانس، وأن الزعيم الأوكراني لا يبدو أنه يُظهر ما يكفي من الامتنان أو الاحترام للولايات المتحدة لثلاث سنوات من المساعدات العسكرية.

ويعدُّ المراسل غيلين من أشد مؤيدي ترمب. ففي العام الماضي، أخبر «بوليتيكو» أنه «يدعم الرئيس ترمب وأجندة أميركا أولاً بنسبة 100 في المائة». كما ورد أنه يواعد مارغوري تايلور جرين، عضو الكونجرس عن ولاية جورجيا والتي تعد واحدة من أكثر مؤيدي ترمب صراحة.

وكان غلين في الغرفة كجزء من مجموعة الصحافة في البيت الأبيض، وهي مجموعة من المراسلين الذين يغطون فعاليات الرئيس في الأحداث الرسمية نيابة عن وسائل الإعلام الأوسع.

تولت إدارة ترمب السيطرة على المجموعة هذا الأسبوع من جمعية الصحافيين، قائلة إنها ستمنح المزيد من الوصول إلى «أصوات جديدة».

وبعد الخلاف في المكتب البيضوي، نشر غلين على الإنترنت أنه «يتعاطف بشدة مع شعب أوكرانيا»، لكنه قال إن افتقار زيلينسكي إلى البذلة أظهر «عدم احترامه الداخلي» للولايات المتحدة.

ورداً على ذلك، نشر المدافعون عن زيلينسكي على الإنترنت صوراً لوينستون تشرشل مرتدياً ملابس غير رسمية أثناء الحرب العالمية الثانية. وتظهر الصور من تلك الفترة الزعيم البريطاني وهو يرتدي ملابس تشبه البذلة العسكرية في اجتماع مع الرئيس الأميركي آنذاك فرانكلين روزفلت، كما ارتدى أيضاً الزي العسكري والبذلات العسكرية خلال الاجتماعات مع زعماء العالم.

وبعد سؤال غيلين، انتقل المؤتمر الصحافي بسرعة إلى سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة سترسل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا. وفي نهاية الإجابة، أشار ترمب إلى سؤال البذلة. وقال مازحا: «أنا أحب ملابسك»، وأشار إلى زيلينسكي وقال: «أعتقد أنه يرتدي ملابس جميلة».

طلب رسمي لارتداء بذلة

وراء الكواليس، ربما كان موقف ترمب مختلفاً قليلاً، وفقاً للتقارير. وذكر موقع أكسيوس أنه قبل الاجتماع، طلب موظفو البيت الأبيض من زيلينسكي ارتداء بذلة وشعروا بالإهانة عندما لم يفعل ذلك.

ومع ذلك، استمر ترمب وزيلينسكي في تلقي الأسئلة، بشكل أو بآخر، لمدة 20 دقيقة أخرى تقريباً قبل اندلاع الخلاف، بعد مقاطعة من نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، وأثار فانس مراراً وتكراراً موضوع «الاحترام» - مشيراً إلى زيلينسكي باعتباره «السيد الرئيس»، كما أطلق عليه الزعيم الأوكراني «جي دي» - وقال: «أعتقد أنه من عدم الاحترام منك أن تأتي إلى المكتب البيضوي وتحاول مهاجمة الإدارة الأميركية التي تحاول منع تدمير بلدك أمام وسائل الإعلام الأميركية الآن».

كما أكد ترمب أن عدم التوقيع على اتفاق سلام يعني أن زيلينسكي «يقامر بأرواح الملايين من الناس»، و«يقامر بالحرب العالمية الثالثة». وغادر زيلينسكي البيت الأبيض دون عقد مؤتمر صحافي كان مقرراً مسبقاً.

والتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب لهجة مواجهة متوترة في المكتب البيضاوي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ إذ بدأ بانتقاد ملابسه في اللحظة التي وصل فيها إلى البيت الأبيض، وفقاً لموقع «ديلي بيست».

كانت الكلمات الأولى التي قالها ترمب لزيلينسكي عندما تصافحا على باب البيت الأبيض: «أوه، أنت ترتدي ملابس أنيقة!»، قبل أن يتجه إلى الكاميرات المتجمعة ويكرر: «إنه يرتدي ملابس أنيقة اليوم!».

كان زيلينسكي يرتدي سترة سوداء عليها رمز بلاده، وبنطالاً أسود وحذاءً طويلاً. ومنذ غزو روسيا لبلاده في عام 2022، تجنب البدلات الرسمية وربطات العنق لصالح ملابس تشبه في مظهرها الزي العسكري لبلاده.

وقال كريستوفر ميلر، كبير مراسلي صحيفة «فاينانشال تايمز» في كييف، في ديسمبر (كانون الأول) 2022، إن رئيس الوزراء الأوكراني أخبره أن الاختيار هو تكريم لقواته. وكتب على موقع «إكس» بعد لقاء زيلينسكي بالرئيس جو بايدن: «أخبرني زيلينسكي أنه لن يعود إلى ارتداء البدلة وربطة العنق وحلق لحيته حتى انتصار أوكرانيا في الحرب. على الرغم من أن اللحية قد تبقى بعد ذلك».