قبل السحور- إليك فوائد تناول صفار البيض

الأحد 02 مارس - آذار 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- وكالات

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يعتاد بعض الأشخاص على تناول البيض عند تناول السحور اعتقادًا أنه يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة ولكن يجب الانتباه جيدًا من الكمية التي يتم تناولها للحد من أي مضاعفات صحية.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي فوائد تناول صفار البيض على السحور وفقًا لما ذكره موقع "healthline".

فوائد تناول صفار البيض على السحوريقدم صفار البيض العديد من الفوائد الصحية عند تناوله على السحور حيث تتضح في:

1- تقوية العضلاتيحتوي صفار البيض على كمية جيدة من البروتين مما يساعد على تعزيز نمو العضلات و أيضًا إصلاحها خاصة أن وجبة السحور تكون قبل النوم.

2- تعزيز الشعور بالشبعيساهم تناول صفار البيض على السحور في زيادة الشعور بالشبع حتى اليوم التالي ولكن يجب الانتباه جيدًا من الإفراط في تناوله لأنه قد يسبب آثار جانبية مزعجة.

3- تحسين جودة النومأوضحت نتائج بعض الدراسات أن تناول صفار البيض على السحور يساعد في تحسين جودة النوم حيث يحتوي على كمية صغيرة من الميلاتونين وهو الهرمون الذي ينظم النوم.

4- غني بالعناصر الغذائيةصفار البيض من الأطعمة التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامينات ب وفيتامين د التي تلعب دورًا هامًا في تعزيز وظائف الجسم المختلفة بما في ذلك صحة الدماغ والأعصاب لذلك ينصح بتناوله على وجبة السحور باعتدال.نصائح عند تناول صفار البيض على السحورهناك العديد من النصائح التي يجب اتباعها قبل البدء في تناول صفار البيض على السحور من بينها: