قبل السحور- إليك فوائد تناول صفار البيض الإفطار على هذه المشروبات ضروري وهام - احرص على تناولها فوائد صحية مذهلة لم تكن تعرفها من قبل في تناول شمع العسل مصر تكشف عن استراتيجية جديدة و اللمسات النهائية لخطة إعمار غزة قبل انعقاد القمة العربية صحيفة مشهورة تكشف عن حرب غير معلنة بين فرنسا والجزائر مقتل 4 وإصابة 6 جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة ثاني دولة عربية تعلن رفضها تشكيل حكومة سودانية موازية بقيادة الدعم السريع انعدام الأمن الغذائي يهدد السكان و يفتك بالأطفال في 7 محافظات يمنية جريمة مروعة قبل أذان المغرب في أول أيام رمضان أقصر حرب في التاريخ.. 38 دقيقة 500 قتيل وجريح
يعتاد بعض الأشخاص على تناول المشروبات على الإفطار خلال شهر رمضان بعضها قد يسبب مشاكل صحية والبعض الآخر يساهم في تنظيف الجسم بشكل كبير من السموم.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أبرز المشروبات التي تساعد على تنظيف الجسم على الإفطار وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".
مشروبات تنظف الجسم خلال رمضان
1- الماء بالليمونيحتوي الماء بالليمون على كمية جيدة من فيتامين سي مما يساعد على تعزيز التمثيل الغذائي وتحسين الهضم وإزالة السموم من الجسم لذلك ينصح بتناوله قبل البدء في تناول وجبة الإفطار.
2- عصير البرتقاليعتبر عصير البرتقال من أفضل أنواع العصائر التي تخلص الجسم من السموم وتعزز صحة الأمعاء بشكل كبير كما يحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل كبير.
3- ماء جوز الهندماء جوز الهند من المشروبات المرطبة بشكل كبير حيث يمتلك هذا النوع من المشروبات على خصائص مدرة للبول وبالتالي يساعد تناوله على الريق في طرد السموم من الجسم وتحسين صحة الجهاز الهضمي.
4- عصير التوتيساعد الإفطار على عصير التوت في التخلص من السموم الموجودة في الجسم كما يساعد أيضًا في التخلص من التهاب المسالك البولية ولكن يجب الحرص على تناوله دون أي محليات للحصول على أكبر قدر من الفوائد الصحية.
5- عصير التمريتميز عصير التمر باحتوائه على خصائص طاردة للسموم من الجسم وبالتالي تحسين وظائف الكبد والكلى بشكل كبير بالإضافة إلى ذلك لا يفضل الإفراط في تناوله للحد من ظهور أى مضاعفات صحية