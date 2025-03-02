جريمة مروعة قبل أذان المغرب في أول أيام رمضان

الأحد 02 مارس - آذار 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- وكالات

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شهدت محافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة واقعة مأساوية قبل أذان المغرب في أول أيام شهر رمضان بمشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة انتهت بسقوط ضحايا ومصابين.

ولقي شخصان مصرعهما بينما أصيب 2 آخران بينهما سيدة بطلق ناري في مشاجرة وقعت بين عائلتين بعزبة المحمودية التابعة لقرية البرنس بمركز أطسا بمحافظة الفيوم قبل أذان المغرب وذلك بسبب خلافات الجيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا من مأمور قسم شرطة أطسا يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات بينهما على قطعة أرض أسفرت عن وقوع ضحايا ومصابين.

وبدأت المشاجرة بـ "الشوم والعصى" وتطورت إلى تبادل إطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مصرع الشخصين وإصابة السيدة بطلق ناري من الأسلحة النارية التي تم استخدامها في المشاجرة.

وعملت الأجهزة الأمنية الطبية على نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة لحين انتهاء التحقيقات.

وأكد شهود عيان لوسائل إعلام محلية مصرية أن المشاجرة اندلعت بين العائلتين بعزبة المحمودية بمركز أطسا بسبب خلافات الجيرة بين العائلتين حول قطعة أرض بينهما