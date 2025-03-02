انعدام الأمن الغذائي يهدد السكان و يفتك بالأطفال في 7 محافظات يمنية جريمة مروعة قبل أذان المغرب في أول أيام رمضان أقصر حرب في التاريخ.. 38 دقيقة 500 قتيل وجريح دولة عربية خالفت كل الدول العربية في إعلان بداية رمضان لجنة اعتماد مساكن الحجاج تقوم بزيارة المساكن في المدينة المنورة .. استعدادات مبكرة لموسم الحج الجبايات الحوثية في اليمن .. مشروع لثراء المليشيا وتمويل لتغذية الحروب ماذا بعد المشادة الكلامية بين ترامب وزيلينسكي؟ وما موقف اوروبا من أوكرانيا؟ قطاع قبلي يتسبب في ازمة الغاز المنزلي.. الشركة اليمنية للغاز تنجح في الإفراج عن مقطورات الغاز المحتجزة الجيش السوداني يتوغل أكثر بالعاصمة الخرطوم و مقتل 10 من مليشيات الدعم السريع صدور توجيهات حكومية تمس احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان في المحافظات المحررة
شهدت محافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة واقعة مأساوية قبل أذان المغرب في أول أيام شهر رمضان بمشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة انتهت بسقوط ضحايا ومصابين.
ولقي شخصان مصرعهما بينما أصيب 2 آخران بينهما سيدة بطلق ناري في مشاجرة وقعت بين عائلتين بعزبة المحمودية التابعة لقرية البرنس بمركز أطسا بمحافظة الفيوم قبل أذان المغرب وذلك بسبب خلافات الجيرة
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا من مأمور قسم شرطة أطسا يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات بينهما على قطعة أرض أسفرت عن وقوع ضحايا ومصابين.
وبدأت المشاجرة بـ "الشوم والعصى" وتطورت إلى تبادل إطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مصرع الشخصين وإصابة السيدة بطلق ناري من الأسلحة النارية التي تم استخدامها في المشاجرة.
وعملت الأجهزة الأمنية الطبية على نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة لحين انتهاء التحقيقات.
وأكد شهود عيان لوسائل إعلام محلية مصرية أن المشاجرة اندلعت بين العائلتين بعزبة المحمودية بمركز أطسا بسبب خلافات الجيرة بين العائلتين حول قطعة أرض بينهما