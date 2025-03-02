دولة عربية خالفت كل الدول العربية في إعلان بداية رمضان

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أغلب الدول العربية أعلنت رمضان السبت
أعلن المغرب، الجمعة، أن غرة شهر رمضان ستكون الأحد وأن شهر شعبان سيستوفي 30 يوما غدا السبت، وذلك عكس أغلب الدول العربية التي أعلنت السبت أول رمضان.
وأعلنت زارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم الجمعة، أن "فاتح شهر رمضان المعظم بالمغرب، لعام 1446 هـ، سيكون بعد غد الأحد 2 مارس 2025."
وقالت الوزارة إنها "راقبت هلال شهر رمضان المعظم لعام 1446 هـ، بعد مغرب اليوم الجمعة 29 شعبان 1446هـ الموافق 28 فبراير 2025."
وأوضحت في بيان أنها "اتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته، وعليه، فإن شهر شعبان سيستوفي 30 يوما غدا السبت."
وأعلنت أغلب الدول بداية رمضان السبت.
وأعلنت السعودية ومصر وسوريا والكويت وعمان وقطر والإمارات والبحرين والأردن والأراضي الفلسطينية والوقف السني في العراق أن يوم السبت سيكون غرة شهر رمضان المبارك بعد رصد الهلال