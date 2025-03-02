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لجنة اعتماد مساكن الحجاج تقوم بزيارة المساكن في المدينة المنورة .. استعدادات مبكرة لموسم الحج

الأحد 02 مارس - آذار 2025 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - غرفة الاخبار
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في إطار الاستعدادات الجارية لموسم الحج 1446هـ، نفذت لجنة اعتماد مساكن الحجاج جولة ميدانية في المدينة المنورة، برئاسة وكيل قطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، وذلك للتأكد من جاهزية المساكن ومدى توافقها مع أعلى معايير الجودة والخدمة.

 

وضمت اللجنة في عضويتها كلًّا من الدكتور معين آل ترك عثمان وصالح العولقي من القطاع الحكومي، إلى جانب باسل الأصبحي رئيس الاتحاد السياحي اليمني، وأحمد عبدالوهاب ممثل القطاع الخاص، حيث قاموا بفحص مساكن الحجاج والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، بما يشمل القرب من المسجد النبوي، مستوى التجهيزات والخدمات، واشتراطات الصحة والسلامة والأمن.

 

وخلال الجولة، أكدت اللجنة على أهمية الالتزام بالمواصفات الفندقية المعتمدة وما تقدمه الفنادق من خدمات لضيوف الرحمن، لضمان أعلى مستويات الراحة للحجاج وتوفير بيئة إقامة مثالية تُمكِّنهم من أداء مناسكهم بسهولة ويسر.

 

ويأتي هذا العمل ضمن الجهود المستمرة لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج، وتأمين بيئة متكاملة تساعدهم على أداء مناسكهم في أجواء من الراحة والطمأنينة.

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