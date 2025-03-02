دولة عربية خالفت كل الدول العربية في إعلان بداية رمضان لجنة اعتماد مساكن الحجاج تقوم بزيارة المساكن في المدينة المنورة .. استعدادات مبكرة لموسم الحج الجبايات الحوثية في اليمن .. مشروع لثراء المليشيا وتمويل لتغذية الحروب ماذا بعد المشادة الكلامية بين ترامب وزيلينسكي؟ وما موقف اوروبا من أوكرانيا؟ قطاع قبلي يتسبب في ازمة الغاز المنزلي.. الشركة اليمنية للغاز تنجح في الإفراج عن مقطورات الغاز المحتجزة الجيش السوداني يتوغل أكثر بالعاصمة الخرطوم و مقتل 10 من مليشيات الدعم السريع صدور توجيهات حكومية تمس احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان في المحافظات المحررة عبدالملك الحوثي يهدد إسرائيل ويتوعد باستهداف تل أبيب...في حال عودتها للحرب في غزة السلطات المحلية بمحافظة تعز تفضل عدم فتح طريق الحوبان على مدار 24 ساعة وتقول السبب قيادات الحوثي في طليعة المستهدفين.. ترامب أمر بإلغاء القيود على الغارات الجوية فى الخارج .. موافقة أمريكية على استهداف القيادات الإرهابية في المنطقة.. عاجل
في إطار الاستعدادات الجارية لموسم الحج 1446هـ، نفذت لجنة اعتماد مساكن الحجاج جولة ميدانية في المدينة المنورة، برئاسة وكيل قطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، وذلك للتأكد من جاهزية المساكن ومدى توافقها مع أعلى معايير الجودة والخدمة.
وضمت اللجنة في عضويتها كلًّا من الدكتور معين آل ترك عثمان وصالح العولقي من القطاع الحكومي، إلى جانب باسل الأصبحي رئيس الاتحاد السياحي اليمني، وأحمد عبدالوهاب ممثل القطاع الخاص، حيث قاموا بفحص مساكن الحجاج والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، بما يشمل القرب من المسجد النبوي، مستوى التجهيزات والخدمات، واشتراطات الصحة والسلامة والأمن.
وخلال الجولة، أكدت اللجنة على أهمية الالتزام بالمواصفات الفندقية المعتمدة وما تقدمه الفنادق من خدمات لضيوف الرحمن، لضمان أعلى مستويات الراحة للحجاج وتوفير بيئة إقامة مثالية تُمكِّنهم من أداء مناسكهم بسهولة ويسر.
ويأتي هذا العمل ضمن الجهود المستمرة لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج، وتأمين بيئة متكاملة تساعدهم على أداء مناسكهم في أجواء من الراحة والطمأنينة.