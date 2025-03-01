قطاع قبلي يتسبب في ازمة الغاز المنزلي.. الشركة اليمنية للغاز تنجح في الإفراج عن مقطورات الغاز المحتجزة

السبت 01 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 52

اكد مصدر مسؤول بالشركة اليمنية للغاز انه بجهود المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس محسن وهيط تم الإفراج عن العشرات من المقطورات التي تحمل مادة الغاز المنزلي مساء اليوم السبت على المقطورات المتحجزة من قبل القطاع القبلي بمحافظة مأرب.

وأكد المصدر بان عملية الإفراج جات للجهود التي بذلها المدير التنفيذي محسن وهيط للافراج عن المقطورات لتلبية احتياجات الاسواق المحلية بمادة الغاز المنزلي ولتفادوي حدوث أزمة خلال شهر رمضان المبارك.

وطمئن المصدر المسؤول بان الشركة اليمنية للغاز تولي اهتمام واسع لضمان توفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين بمختلف المحافظات.