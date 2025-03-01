صدور توجيهات حكومية تمس احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان في المحافظات المحررة

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وجه رئيس الحكومة، الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم السبت، قيادات السلطات المحلية في المحافظات المحررة بمضاعفة الجهود لتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحسين الخدمات، والقيام بدورها في مراقبة الوضع التمويني والسعري للسلع الغذائية والمواد الأساسية خاصة مع شهر رمضان المبارك.
وأكد رئيس الوزراء، دعم الحكومة الكامل لقيادات السلطات المحلية في جهودها المبذولة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها في هذه الظروف الاستثنائية، بما ينعكس ايجابا على مستوى حياة ومعيشة المواطنين وتخفيف المعاناة التي تسببت بها مليشيا الحوثي الارهابية منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب.
جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع محافظي حضرموت مبخوت بن ماضي، وشبوة عوض بن الوزير، ولحج احمد التركي، والحديدة الحسن طاهر، وتعز نبيل شمسان، وسقطرى رافت الثقلي، وابين ابوبكر حسين، والضالع علي صالح مقبل، حيث اطلع منهم على سير العمل وأوضاع المواطنين والتكامل مع الحكومة لتجاوز الصعوبات والتحديات القائمة.
وشدد بن مبارك، على أهمية تلمس معاناة المواطنين والتركيز على الاولويات العاجلة في المجالات الخدمية المتصلة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية، إضافة إلى تثبيت الأمن والاستقرار.