السلطات المحلية بمحافظة تعز تفضل عدم فتح طريق الحوبان على مدار 24 ساعة وتقول السبب

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فضلت السلطات المحلية بمحافظة تعز عدم فتح طريق تعز-الحوبان خلال ساعات الليل؛ لمخاوف أمنية من استغلال الحوثيين المنفذ لأغراض عسكرية.
وكانت هناك جهود وخطة حكومية لفتح طريق الحوبان الرئيسي على مدار الساعة خلال أيام شهر رمضان.
القوات الحكومية اتهمت في وقت سابق الحوثيين بتفجير عبوة ناسفة بمحاذاة طريق الحوبان، دون سقوط ضحايا، فيما أعلن الحوثيون استعدادهم فتح طريق الحوبان على مدار 24 ساعة يوميًا خلال شهر رمضان، داعية الطرف الحكومي إلى المبادرة بالمثل.
وقبل أيام قال رئيس الفريق الحكومي المفاوض في ملف فتح الطرق، البرلماني عبدالكريم شيبان، إن هناك خطة حكومية لفتح المنفذ الوحيد لتنقل الأفراد بين المدينة والأجزاء الشرقية في الحوبان (طريق المدينة - الكمب - جولة القصر- الحوبان)، على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك.
وتحدث شيبان عن تواصل مع الجانب الحوثي والفريق الحكومي للتنسيق حول تمديد فتح المنفذ ليلا ونهارا وأنهم في الجانب الحكومي لا يمانعون من ذلك.
وفي يونيو/ 2024م، أعلن فتح الطريق الرئيسي الذي يصل مدينة تعز المحاصرة بمدينة الحوبان الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهو ما اعتبر كسر جزئي للحصار المفروض على المدينة من قبل جماعة الحوثي منذ 10 سنوات.
وبقيت طريق "الكمب - جولة القصر - الحوبان" مفتوحة بشكل محدود أمام عبور المركبات الصغيرة دون شاحنات النقل.