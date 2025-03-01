منتخب إب يتوج بطلاً لبطولة الوفاء لمأرب بعد فوزه على منتخب الحديدة بركلات الترجيح مأرب

السبت 01 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مارب برس - خاص

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اختتمت في مدينة مأرب بطولة الوفاء لمأرب في كرة القدم لمنتخبات المحافظات المحررة، بتتويج منتخب إب بالبطولة بعد فوزه المثير على منتخب الحديدة بركلات الترجيح (5-4)، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب مأرب الدولي، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء تنافسية مشحونة بالحماس.

وبعد انتهاء المباراة، أقيمت مراسم التتويج بحضور وكيل اول محافظة مارب الشيخ علي الفاطمي ووكيل محافظة إب فهد منصر وعدد من مدراء مكاتب الشباب والرياضة وقيادات السلطات المحلية بالمحافظات المحررة، تم تسليم كأس البطولة لمنتخب إب وسط أجواء احتفالية مميزة. كما تم تكريم الجهات الداعمة والشخصيات التي ساهمت في إنجاح البطولة، وعلى رأسها بنك الشرق الإسلامي.

وفي اختتام الفعالية قدم وكيل محافظة إب فهد منصر نيابة عن محافظ إب اللواء عبدالوهاب الوائلي دروع الوفاء للواء سلطان العرادة عضو مجلس القيادة الرئاسي، وكذا لوزير الشباب والرياضة نايف البكري، واللجنة المنظمة للبطولة لدورهم البارز في إنجاح البطولة.

وفي حفل اختتام البطولة أكد نصر الأحمدي، مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الشباب والرياضة، أن بطولة الوفاء لمأرب لم تكن مجرد منافسة رياضية، بل جسدت روح التلاحم والوحدة بين الشباب الرياضي من مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يعكس ما يملكه شباب اليمن من طاقات وإمكانات تستحق الدعم والرعاية.

ونقل الأحمدي تحيات معالي وزير الشباب والرياضة نايف البكري، الذي أشاد بالجهود المبذولة لإنجاح البطولة، مؤكدًا استمرار دعم الوزارة لكل ما من شأنه الارتقاء بالرياضة والشباب، باعتبارهم عماد المستقبل وأمل الوطن.

من جهته هنأ وكيل محافظة إب، فهد منصر، منتخب المحافظة بفوزه بلقب بطولة الوفاء لمأرب، معتبرا أن هذا الإنجاز يعكس القدرات العالية والمواهب المتميزة التي يمتلكها شباب إب في مختلف المجالات، وخاصة في الرياضة.

وأشاد منصر بالأداء المشرف الذي قدمه لاعبو المنتخب خلال البطولة، مؤكدا أن السلطة المحلية في إب ستواصل دعم المنتخب والأنشطة الرياضية المختلفة، وستعمل على توفير البيئة المناسبة لنمو وتطور المواهب الشابة، مشيرًا إلى أن هناك خططًا وبرامج سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الحركة الرياضية في المحافظة.