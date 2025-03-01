العملة اليمنية تعاود التراجع أمام العملات الأجنبية.. إليكم أسعار الصرف في عدن ومأرب وصنعاء شاهد الحلقة الأولى من برنامج ''هرجلة'' مع الفنان الكوميدي محمد الحاوري دعوات لمقاطعة منتجات مشهورة في شهر رمضان 14حاكما أمريكيا ينقلبون ضد ترامب مع زيلينسكي بعد المشادة الحادة في البيت الأبيض تركيا تدخل من جديد في استضافة محادثات سلام بين أوكرانيا وروسيا اضطراب الغدة الدرقية قد يحرمك من الإنجاب ترامب سيعلن لغة رسمية للولايات المتحدة لأول مرة دولة عربية تخالف الجميع في إعلان بداية رمضان دول خليجية تعلن رفضها لتشكيل حكومة موازية في السودان للدعم السريع مركز الملك سلمان يكافح الملاريا في اليمن بـ 12 مليون دولار