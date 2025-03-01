العملة اليمنية تعاود التراجع أمام العملات الأجنبية.. إليكم أسعار الصرف في عدن ومأرب وصنعاء شاهد الحلقة الأولى من برنامج ''هرجلة'' مع الفنان الكوميدي محمد الحاوري دعوات لمقاطعة منتجات مشهورة في شهر رمضان 14حاكما أمريكيا ينقلبون ضد ترامب مع زيلينسكي بعد المشادة الحادة في البيت الأبيض تركيا تدخل من جديد في استضافة محادثات سلام بين أوكرانيا وروسيا اضطراب الغدة الدرقية قد يحرمك من الإنجاب ترامب سيعلن لغة رسمية للولايات المتحدة لأول مرة دولة عربية تخالف الجميع في إعلان بداية رمضان دول خليجية تعلن رفضها لتشكيل حكومة موازية في السودان للدعم السريع مركز الملك سلمان يكافح الملاريا في اليمن بـ 12 مليون دولار
مع حلول شهر رمضان، انطلقت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتذكير بمقاطعة مشروبَي شهر الصوم الشهيرين "فيمتو" و"تانغ" وغيرهما من المنتجات التابعة لشركات تموّل الجيش الإسرائيلي بشكل أو بآخر، أو لشركات داعمة لإسرائيل وسياساتها.
يعود سبب دعوة مقاطعة "فيمتو"، إلى أنّه أحد منتجات شركة "عوجان"، وهي شركة مملوكة بنسبة 50% لـ"كوكا كولا"، المدرجة على قوائم حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، بسبب انتهاكها القانون الدولي من خلال العمل في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
أما "تانغ"، فيعود سبب مقاطعته إلى أنه أحد منتجات شركة "موندليز العالمية"، التي تستثمر في مشاريع إسرائيلية.
المنتجان مدرجان على موقع "البديل" (المقاطعة حتى التحرير)، الذي يساعد المستهلكين على معرفة منتجات المقاطعة، وبدائلها في عدد من الدول.
إلى جانب "فيمتو" و"تانغ"، ذكّر آخرون بمقاطعة منتجات أخرى، يكثر شراؤها في شهر رمضان عادةً، مثل "ماجي" التابعة لـ"نستله"، المتورطة في دعم إسرائيل، ولديها مصانع على أراضٍ محتلّة.