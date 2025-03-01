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دعوات لمقاطعة منتجات مشهورة في شهر رمضان

السبت 01 مارس - آذار 2025 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-رصيف22
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مع حلول شهر رمضان، انطلقت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتذكير بمقاطعة مشروبَي شهر الصوم الشهيرين "فيمتو" و"تانغ" وغيرهما من المنتجات التابعة لشركات تموّل الجيش الإسرائيلي بشكل أو بآخر، أو لشركات داعمة لإسرائيل وسياساتها.

 يعود سبب دعوة مقاطعة "فيمتو"، إلى أنّه أحد منتجات شركة "عوجان"، وهي شركة مملوكة بنسبة 50% لـ"كوكا كولا"، المدرجة على قوائم حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، بسبب انتهاكها القانون الدولي من خلال العمل في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

 أما "تانغ"، فيعود سبب مقاطعته إلى أنه أحد منتجات شركة "موندليز العالمية"، التي تستثمر في مشاريع إسرائيلية.

المنتجان مدرجان على موقع "البديل" (المقاطعة حتى التحرير)، الذي يساعد المستهلكين على معرفة منتجات المقاطعة، وبدائلها في عدد من الدول.

 إلى جانب "فيمتو" و"تانغ"، ذكّر آخرون بمقاطعة منتجات أخرى، يكثر شراؤها في شهر رمضان عادةً، مثل "ماجي" التابعة لـ"نستله"، المتورطة في دعم إسرائيل، ولديها مصانع على أراضٍ محتلّة.

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