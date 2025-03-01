ترامب سيعلن لغة رسمية للولايات المتحدة لأول مرة

السبت 01 مارس - آذار 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- وكالات

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من المنتظر أن يوقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يجعل الإنجليزية اللغة الرسمية للولايات المتحدة، وفقا لما نقلته وكالة رويترز ووسائل إعلام أميركية.

ولم تكن للولايات المتحدة خلال تاريخها الممتد لنحو 250 عاما لغة رسمية على المستوى الفدرالي، وسيكون قرار ترامب سابقة، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، وهي أول من أورد الخبر نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض.

وقد أثار استخدام اللغة الإسبانية في الحياة العامة بالولايات المتحدة جدلا على مر السنين.

وفي تكساس، طالب أحد أعضاء مجلس الشيوخ بالولاية في عام 2011 ناشطا في الدفاع عن حقوق المهاجرين بالتحدث بالإنجليزية وليس الإسبانية خلال جلسة استماع.

وجددت هذه الواقعة نقاشا استمر لعقود بشأن قبول التحدث باللغة الإسبانية في تكساس، التي كانت ذات يوم جزءا من المكسيك، وقبل ذلك جزءا من الإمبراطورية الإسبانية.

وهذه القضية مؤلمة لعدد كبير من المسنين من الأميركيين المكسيكيين في تكساس الذين يتذكرون معاقبتهم على التحدث بالإسبانية خلال دراستهم في فترة الخمسينيات