جملة أشعلت الجلسة مع ترامب قبل أن يطلب منه الرئيس مغادرة البيت الأبيض..

السبت 01 مارس - آذار 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن يعتذر بعد أن تحول اجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب في المكتب البيضاوي إلى ما وصفه روبيو بـ “الفشل الذريع”، بينما تساءل عما إذا كان الزعيم الأوكراني يريد حقًا السلام في حرب البلاد مع روسيا.

وخلال الجلسة قال زيلينسكي: "ما نوع الدبلوماسية التي تتحدث عنها يا جي دي (نائب الرئيس ترامب)؟"

قبل أن يصف نائب الرئيس، الزعيم الأوكراني بأنه "غير محترم" لمحاولته "رفع دعوى قضائية أمام وسائل الإعلام الأمريكية"، وقال روبيو إن الاجتماع "خرج عن المسار" بعد هذا التفاعل.

وفي مقابلة حصرية مع كايتلان كولينز من شبكة CNNقال الوزير إن "هذا التقويض النشط والمفتوح للجهود الرامية إلى تحقيق السلام أمر محبط للغاية لكل من شارك في الاتصالات معهم حتى اليوم، وأعتقد أنه يجب عليه الاعتذار عن إضاعة وقتنا في اجتماع كان سينتهي بهذه الطريقة".

وبعد الاجتماع، أمر ترامب زيلينسكي بمغادرة البيت الأبيض رغم رغبة أوكرانيا في مواصلة المحادثات، وألغى مؤتمرا صحفيا مشتركا كان مقررا وأغرق مستقبل المساعدة الأمريكية للمجهود الحربي الأوكراني، إلى جانب مستقبل زيلينسكي كزعيم، في شك جدي.

وقال روبيو إن زيلينسكي مرحب به في البيت الأبيض عندما يكون "مستعدًا لصنع السلام ويكون جادًا بشأن السلام".

وتساءل روبيو: "كيف ستجمعون فلاديمير بوتين والاتحاد الروسي على طاولة لمناقشة حتى الفرصة، واستكشاف ما إذا كانت هناك فرصة للسلام؟.. لن تفعل ذلك من خلال مناداتهم بأسماء (في إشارة إلى مخاطبة زيلينسكي لنائب الرئيس الأمريكي بجي دي