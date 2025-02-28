السعودية توجه ضربة موجعة لقوات الدعم السريع ابوظبي تخطط لاستثمار 40 مليار دولار في إيطاليا الكشف عن انطلاق أضخم مشروع قرآني عالمي في السعودية الطائرات المسيرة واجزائها المهربة الى اليمن وأنباء عن سلسلة إمداد معقدة بين الحوثيين والصين عاجل : تعرف على الدول التي أعلنت أول أيام شهر رمضان المبارك.. والدول التي ستصوم يوم الأحد اليمن يعلن السبت أول أيام شهر رمضان المبارك للمرة الأولى عالمياً.. دولة خليجيه ترصد هلال رمضان بطائرات درون المنطقة العسكرية الثانية توجه تحذيرا شديد اللهجة لحلف قبائل حضرموت وتحركاته العسكرية ماذا تصنع الطائرات الأمريكية المسيرة إم كيو-9 فوق مناطق سيطرة المليشيات الحوثية .. وكيف خضعت الصواريخ الروسية للجيش اليمني السابق للتطوير على يد إيران ؟ أول تعليق من الحكومة اليمنية على دعوة السعودية لضم اليمن إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي ..
قالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، إن الإمارات تخطط لاستثمارات بقيمة 40 مليار دولار أميركي في إيطاليا، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وشهد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، جانبًا من "منتدى الأعمال الإماراتي الإيطالي" الذي انعقد اليوم الاثنين في العاصمة روما، كما شهدا تبادل عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات الاستثمار الموقعة بين شركات إماراتية وإيطالية في مجالات تشمل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والاستثمارات المستدامة.
ويأتي انعقاد المنتدى ضمن جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وإيطاليا، وتطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث سيتم بحث آفاق تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية، واستكشاف فرص بناء الشراكة المستقبلية