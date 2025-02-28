ابوظبي تخطط لاستثمار 40 مليار دولار في إيطاليا

الجمعة 28 فبراير-شباط 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، إن الإمارات تخطط لاستثمارات بقيمة 40 مليار دولار أميركي في إيطاليا، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وشهد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، جانبًا من "منتدى الأعمال الإماراتي الإيطالي" الذي انعقد اليوم الاثنين في العاصمة روما، كما شهدا تبادل عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات الاستثمار الموقعة بين شركات إماراتية وإيطالية في مجالات تشمل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والاستثمارات المستدامة.

ويأتي انعقاد المنتدى ضمن جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وإيطاليا، وتطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث سيتم بحث آفاق تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية، واستكشاف فرص بناء الشراكة المستقبلية