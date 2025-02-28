الطائرات المسيرة واجزائها المهربة الى اليمن وأنباء عن سلسلة إمداد معقدة بين الحوثيين والصين عاجل : تعرف على الدول التي أعلنت أول أيام شهر رمضان المبارك.. والدول التي ستصوم يوم الأحد اليمن يعلن السبت أول أيام شهر رمضان المبارك للمرة الأولى عالمياً.. دولة خليجيه ترصد هلال رمضان بطائرات درون المنطقة العسكرية الثانية توجه تحذيرا شديد اللهجة لحلف قبائل حضرموت وتحركاته العسكرية ماذا تصنع الطائرات الأمريكية المسيرة إم كيو-9 فوق مناطق سيطرة المليشيات الحوثية .. وكيف خضعت الصواريخ الروسية للجيش اليمني السابق للتطوير على يد إيران ؟ أول تعليق من الحكومة اليمنية على دعوة السعودية لضم اليمن إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي .. إعدام امرأة خطفت وباعت 17 طفلا بيان تاريخي وتطور غير مسبوق في تركيا .. أوجلان يدعو من السجن إلى حل حزب العمال الكردستاني وإلقاء السلاح الأزهر يُحرّم مشاهدة مسلسل معاوية خلال رمضان ويكشف السبب
اعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية أن يوم غد السبت أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1446 هـ 2025 م، وهي #اليمن #السعودية، #فلسطين #قطر #الجزائر، #سلطنة_عمان، ديوان الوقف السني والمجمع الفقهي #العراقي، #تركيا، #إندونيسيا، #أستراليا شهر رمضان المبارك.
اما الدول التي أعلنت عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد هو أول أيام رمضان المُبارك بروناي، ماليزيا.
ويترقب المسلمون في مختلف أنحاء العالم، الجمعة 28 فبراير 2025، رؤية هلال شهر رمضان المبارك لتحديد غرة الشهر الفضيل للعام الهجري 1446 هـ، وسط توقعات فلكية بإمكانية اختلاف موعد الصيام بين بعض الدول.