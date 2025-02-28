عاجل : تعرف على الدول التي أعلنت أول أيام شهر رمضان المبارك.. والدول التي ستصوم يوم الأحد

الجمعة 28 فبراير-شباط 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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اعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية أن يوم غد السبت أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1446 هـ 2025 م، وهي #اليمن #السعودية، #فلسطين #قطر #الجزائر، #سلطنة_عمان، ديوان الوقف السني والمجمع الفقهي #العراقي، #تركيا، #إندونيسيا، #أستراليا شهر رمضان المبارك.

اما الدول التي أعلنت عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد هو أول أيام رمضان المُبارك بروناي، ماليزيا.

ويترقب المسلمون في مختلف أنحاء العالم، الجمعة 28 فبراير 2025، رؤية هلال شهر رمضان المبارك لتحديد غرة الشهر الفضيل للعام الهجري 1446 هـ، وسط توقعات فلكية بإمكانية اختلاف موعد الصيام بين بعض الدول.