الطائرات المسيرة واجزائها المهربة الى اليمن وأنباء عن سلسلة إمداد معقدة بين الحوثيين والصين عاجل : تعرف على الدول التي أعلنت أول أيام شهر رمضان المبارك.. والدول التي ستصوم يوم الأحد اليمن يعلن السبت أول أيام شهر رمضان المبارك للمرة الأولى عالمياً.. دولة خليجيه ترصد هلال رمضان بطائرات درون المنطقة العسكرية الثانية توجه تحذيرا شديد اللهجة لحلف قبائل حضرموت وتحركاته العسكرية ماذا تصنع الطائرات الأمريكية المسيرة إم كيو-9 فوق مناطق سيطرة المليشيات الحوثية .. وكيف خضعت الصواريخ الروسية للجيش اليمني السابق للتطوير على يد إيران ؟ أول تعليق من الحكومة اليمنية على دعوة السعودية لضم اليمن إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي .. إعدام امرأة خطفت وباعت 17 طفلا بيان تاريخي وتطور غير مسبوق في تركيا .. أوجلان يدعو من السجن إلى حل حزب العمال الكردستاني وإلقاء السلاح الأزهر يُحرّم مشاهدة مسلسل معاوية خلال رمضان ويكشف السبب
أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة الشرعية أن غدا يوم السبت 1 مارس هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام الهجري 1446.
وقال بيان صادر عن وزارة الأوقاف بأن غدا السبت أول أيام الشهر الفضيل بالتزامن مع الأول من مارس 2025م.
وأضاف البيان، بأنه تم التواصل مساء هذا اليوم الجمعة مع اللجنة المكلفة من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد بتحري الأهلة، وبعد أن قامت اللجنة بمراقبة هلال شهر رمضان لهذا العام 1446هـ، ومتابعته في المناطق المتوقع ظهوره فيها,
وأردف: فقد ثبت لدى اللجنة المكلفة من وزارة الأوقاف والإرشاد والمكونة من الأساتذة الفلكيين وأصحاب الفضيلة القضاة والعلماء، رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، وبذلك يكون يوم غد السبت الموافق 1 مارس 2025 م هو أول أيام شهر رمضان المبارك، لقوله عليه الصلاة والسلام: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعدةَ ثلاثينَ يومًا".