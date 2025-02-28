اليمن يعلن السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

الجمعة 28 فبراير-شباط 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة الشرعية أن غدا يوم السبت 1 مارس هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام الهجري 1446.

وقال بيان صادر عن وزارة الأوقاف بأن غدا السبت أول أيام الشهر الفضيل بالتزامن مع الأول من مارس 2025م.

وأضاف البيان، بأنه تم التواصل مساء هذا اليوم الجمعة مع اللجنة المكلفة من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد بتحري الأهلة، وبعد أن قامت اللجنة بمراقبة هلال شهر رمضان لهذا العام 1446هـ، ومتابعته في المناطق المتوقع ظهوره فيها,

وأردف: فقد ثبت لدى اللجنة المكلفة من وزارة الأوقاف والإرشاد والمكونة من الأساتذة الفلكيين وأصحاب الفضيلة القضاة والعلماء، رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، وبذلك يكون يوم غد السبت الموافق 1 مارس 2025 م هو أول أيام شهر رمضان المبارك، لقوله عليه الصلاة والسلام: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعدةَ ثلاثينَ يومًا".