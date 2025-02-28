إعدام امرأة خطفت وباعت 17 طفلا

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أعلنت النيابة الشعبية العليا في الصين عن تنفيذ حكم الإعدام بحق يو هواينغ البالغة من العمر 61 عاما التي قامت مع شركائها بخطف وبيع 17 طفلا.
وجاء في بيان نشر على موقع النيابة: "بعد مصادقة المحكمة الشعبية العليا على حكم الإعدام، قامت المحكمة الشعبية المتوسطة في مدينة غوييانغ بمقاطعة قويتشو بتنفيذ حكم الإعدام بحق يو هواينغ في 28 فبراير".
وفي وقت سابق، أفادت وكالة "شينخوا" بأن المحكمة أثبتت أن يو هواينغ قامت مع شركائها بين عامي 1993 و2003 بخطف 17 طفلا من مقاطعات قويتشو ويوننان ومدينة تشونغ تشينغ، وبيعهم في مقاطعة خبي. من جهتها، ذكرت صحيفة "شينجينغ باو" أن يو هواينغ أظهرت عدم اكتراث بالضحايا ولم تبد أي ندم خلال المحاكمة.
ووفقا للصحيفة، فإن أول من باعته يو هواينغ كان طفلها الخاص. وفي عام 2004، تم القبض عليها بتهمة خطف وبيع الأطفال، لكنها تمكنت من انتحال شخصية أخرى، مما أدى إلى الحكم عليها بالسجن لمدة 8 سنوات فقط. وفي أكتوبر 2024، أصدرت محكمة في مقاطعة قويتشو جنوب الصين حكما بالإعدام بحق يو هواينغ