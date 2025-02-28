الأزهر يُحرّم مشاهدة مسلسل معاوية خلال رمضان ويكشف السبب

الجمعة 28 فبراير-شباط 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أفاد موقع "المصري اليوم" بتحريم هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر في مصر مشاهدة مسلسل "معاوية" الذي من المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني بعد تأجيله عامين، وذلك بسبب تجسيد الصحابة في العمل التاريخي الذي تنتجه السعودية.

وقال عضو هيئة كبار العلماء، عبد الفتاح عبد الغني العواري، الخميس، إن "تجسيد شخصية معاوية بن أبي سفيان، الذي كان أحد كتاب الوحي، يعد أمرا مرفوضا دينيا"، لافتا إلى أن "الصحابة لا يجوز تجسيدهم بأي حال من الأحوال في الأعمال الدرامية".

وأضاف في حديثه مع "المصري اليوم"، أن "الخلافات التاريخية حول الحكم والخلافة شأن إلهي لا يجب تحويله إلى عمل درامي يخضع للتفسيرات المتباينة".

وتساءل عبد الغني العواري عن الخطوة التالية للممثلين بعد مسلسل "معاوية"، قائلا "ماذا سيقدمون بعد ذلك؟ فبالتأكيد تجسيد شخصيات وأعمال أخرى تخالف الشريعة الإسلامية؟".

ولم تصدر هيئة كبار العلماء أي بيان متعلق بالمسلسل التاريخي عبر معرفاتها الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان قرار عرض مسلسل "معاوية" أثار بعض الجدل على وسائل التواصل، خاصة مع تجسيد العمل التاريخي ثلاثة من العشرة المبشرين بالجنة، واثنين من آل بيت النبي، وهما إلى جانب أمهات المؤمنين، وبنات الرسول، فئات أربعة يرفض الأزهر الشريف تجسيدها بشكل قاطع، بالسينما والدراما.

والثلاثاء، أطلقت مجموعة "إم بي سي" السعودية القائمة على الإنتاج الأضخم عربيا، الإعلان الترويجي له بعنوان "الملحمة التاريخية (معاوية)، قصة الإمبراطورية التي كتبت تاريخا لا يُنسى امتد من الشرق إلى الغرب"، وهو الإعلان الذي شاركته فيما أيضا منصة "شاهد".

وحمل الإعلان جملا كاشفة عن ماهية العمل منها وصف فترة المسلسل بأنها "عهد اختلف حوله المؤرخون، وإمبراطورية امتدت من الشرق إلى الغرب، وحكم جمع بين الدهاء والقوة، وملحمة سياسية كتبت تاريخا لا ينسى، ملمحا إلى رحلة معاوية من كاتب للوحي إلى أول ملوك الإسلام".

العمل الذي يجري تقديمه باللغة العربية الفصحى، كان مقررا عرضه في الموسم الرمضاني 2023، وتكلف نحو 100 مليون دولار وفق بعض التقديرات، وتم تصوير أغلب مشاهده باستوديوهات "كارتاغو فيلم" بمدينة الحمامات بتونس، ومدن المهدية، والمنستير، والنفيضة؛ يجمع ثلة من الفنانين العرب، حيث يجسد شخصيتي "معاوية" و"علي بن أبي طالب"، السوري لجين إسماعيل والأردني إياد نصار.

ويشخص دوري الخليفة الثاني والثالث للمسلمين "عمر بن الخطاب" و"عثمان بن عفان"، و"عمرو بن العاص" و"أبي سفيان بن حرب"، السوريون: سامر المصري، وأيمن زيدان، ووائل شرف، وفادي صبيح، بجانب السعودي نايف الظفيري بدور "الحسن بن علي"، مع التونسية سهير بن عمارة بدور "هند بنت عتبة"، والمصرية أسماء جلال زوجة معاوية.

هناك أيضا، الأردنية صبا مبارك، والمصري أحمد بدير، والسوري يزن خليل، والتونسيون: عائشة بن أحمد، وجميلة الشيحي، ومحمد قريع، وحكيم بلكحلة، وياسين بن قمرة، وغانم الزرلي